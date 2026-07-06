Aprobado el Plan Galego de Saúde Ambiental para prevenir riesgos para la salud: temperaturas, gas radón o control del agua

El Consello de la Xunta ha aprobado el nuevo Plan Galego de Saúde Ambiental, una hoja de ruta dotada con 1,7 millones de euros destinada a reducir el impacto de los factores ambientales sobre la salud de la población gallega y fomentar entornos más saludables durante los próximos cinco años.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

La iniciativa permitirá reforzar distintos programas de salud ambiental mediante la colaboración con las universidades gallegas y otras entidades especializadas, además de garantizar recursos para las labores de inspección y vigilancia que desarrolla la Consellería de Sanidade.

Siete líneas de actuación

El plan establece una estrategia integral centrada en la prevención de enfermedades vinculadas a la contaminación ambiental, el cambio climático y otros factores físicos, químicos y biológicos presentes en el entorno.

Para ello, se articula en siete grandes áreas de trabajo:

Vigilancia de factores de riesgo ambiental.

Epidemiología ambiental.

Evaluación sanitaria de planes y proyectos.

Coordinación interdepartamental frente a riesgos ambientales.

Vigilancia de la salud laboral.

Formación y educación sanitaria.

Impulso de la investigación y la innovación.

La Xunta considera que esta planificación permitirá anticiparse a posibles amenazas ambientales y mejorar la protección de la salud pública en Galicia.

Control del agua, el radón y las temperaturas extremas

Entre las medidas previstas figura el refuerzo de los programas de control de las aguas destinadas al consumo humano, las zonas de baño y las piscinas, así como la vigilancia de productos químicos, vectores transmisores de enfermedades y aspectos relacionados con la sanidad mortuoria.

El documento también contempla una mayor evaluación de los efectos que pueden tener sobre la salud fenómenos como la contaminación atmosférica, la exposición al gas radón o los episodios de temperaturas extremas cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

Además, se potenciarán iniciativas ya existentes como el Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia, la Rede Galega de Vixilancia de Vectores y la Estratexia Galega Reduce Radon.

Con este plan, la Xunta busca consolidar una política preventiva que permita minimizar los riesgos ambientales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía gallega a través de una vigilancia más exhaustiva y una mayor coordinación entre administraciones y organismos especializados.