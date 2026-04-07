La Audiencia de A Coruña no encuentra indicios de agresión sexual en el caso contra el exconselleiro Villares

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó el archivo de la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, al apreciar “falta de indicios”, ratificando así el auto dictado en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que había concluido el sumario sin procesamiento. La resolución, dada a conocer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), rechazó además la petición de la acusación particular de reabrir la investigación para tomar declaración a dos nuevas personas, al considerar que no resultaba necesario para el esclarecimiento de los hechos. El político había sido denunciado por la presentadora Paloma Lago en Ferrol, tras lo que dimitió en junio del 2025.

En su auto, los magistrados subrayaron que la investigación realizada había sido “amplia y minuciosa” y que, a partir de las diligencias practicadas, la jueza instructora “no ha apreciado indicios bastantes para procesar”, un criterio que también compartió el Ministerio Fiscal. La sala incidió en que “se han practicado todas las diligencias pertinentes” para el esclarecimiento de los hechos investigados.

El tribunal explicó que la controversia planteada por la acusación no radicaba en la necesidad de completar una investigación insuficiente, sino en la pretensión de lograr “una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones” para alcanzar un resultado procesal distinto. Sin embargo, esta interpretación no fue considerada procedente ni por la instructora ni por la Fiscalía, tras el análisis detallado del caso.

No más diligencias

Asimismo, la Audiencia rechazó la práctica de nuevas diligencias solicitadas, en concreto las declaraciones de la conductora y la ayudante de una ambulancia, al entender que tenían “un carácter claramente periférico y prospectivo” respecto del núcleo fáctico investigado. En este sentido, los jueces señalaron que pretender que estas personas pudieran actuar como testigos directos capaces de determinar si la sintomatología de la denunciante era compatible con un cuadro de sumisión química “carece de solidez lógica y procesal”.

El auto añadió que ambas eran “personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado” y sin cualificación pericial para realizar valoraciones diagnósticas de esa naturaleza. Además, recordó que dicha hipótesis ya había sido contradicha por declaraciones de médicos especialistas y por los resultados de análisis, exploraciones y pruebas clínicas practicadas durante la instrucción.

El caso tuvo también consecuencias políticas inmediatas y afectó al gabinete de Rueda. Villares dimitió como conselleiro do Mar en junio del pasado año, tras conocerse su imputación por estos hechos, en una comparecencia en San Caetano. Entonces aseguró que dejaba el cargo para poder “defenderse” en mejores condiciones y se declaró “totalmente inocente”.