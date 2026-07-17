Bruselas destina 2,7 millones a recolocar a 671 despedidos del automóvil en Galicia

La Comisión Europea propuso este jueves destinar 2,7 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para ayudar a recolocar a 671 trabajadores despedidos en Galicia de una veintena de empresas del sector del automóvil. La propuesta gallega se enmarca en un paquete comunitario más amplio de 6,5 millones de euros presentado el mismo jueves, que también beneficia a 1.257 trabajadores despedidos en Bélgica tras el cierre en diciembre de 2025 de la cadena de hipermercados Cora.

El apoyo necesitará todavía el visto bueno del Consejo y del Parlamento Europeo en los próximos meses para poder desembolsarse. Una vez aprobado, estará enfocado a apoyar a los despedidos en la búsqueda de empleo y en la formación en nuevas habilidades. Las medidas de apoyo empezarán a aplicarse en Galicia desde el 1 de septiembre, según precisó este jueves la Comisión.

El Ejecutivo comunitario apunta en su propuesta que el sector automovilístico de la provincia de Galicia se ha visto afectado por las interrupciones en el comercio y las cadenas de suministro, así como por la reorientación de las inversiones hacia plataformas electrificadas, un proceso que está reconfigurando buena parte de la industria auxiliar del motor en toda Europa.

El paquete incluye también un incentivo de 200 euros mensuales durante un máximo de seis meses

Además del apoyo a la formación de los desempleados que buscan reinsertarse en el mercado laboral, los fondos podrán costear ayudas para los gastos de transporte, apoyo para los cuidadores de personas dependientes y subsidios para participar en la formación profesional. El paquete incluye también un incentivo de 200 euros mensuales durante un máximo de seis meses para la reinserción laboral, con el objetivo de alentar a los desempleados (especialmente a los de mayor edad) a permanecer en el mercado laboral y conseguir un empleo con rapidez.

El coste total estimado de estas medidas es de 3,2 millones de euros, de los cuales el 85% (2,7 millones) será financiado por las arcas comunitarias y el 15% restante (480.900 euros), por la Xunta de Galicia.

En Bélgica, la otra pata del paquete aprobado este jueves, la ayuda de 3,8 millones de euros del FEAG, sobre un coste total de 4,5 millones, servirá para apoyar a los 1.257 trabajadores de Cora, cuyo cese de actividad se prolongó durante varios años de dificultades financieras antes del cierre definitivo. Las autoridades belgas ya venían prestando apoyo a estos trabajadores desde septiembre de 2025, y el FEAG podrá cubrir esos costes con carácter retroactivo.