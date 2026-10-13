La capacidad para acoger a menores de Galicia se sitúa “al límite”

La Xunta considera que el sistema gallego de protección de menores se encuentra “al límite” después de haber habilitado, según sus datos, más de 100 plazas extraordinarias para atender a menores extranjeros no acompañados derivados por el Gobierno central durante el último año.

La Administración autonómica cifra en alrededor de 800 las plazas ordinarias de su red de protección, integrada por pequeños recursos distribuidos por Galicia. Según explica, el sistema estaba concebido para atender a los menores sin diferenciarlos por nacionalidad, pero el aumento de las derivaciones de menores migrantes obligó a habilitar recursos específicos para este colectivo.

La Xunta atribuye este cambio a los traslados realizados por el Ejecutivo central, que, a su juicio, se produjeron sin la planificación ni la coordinación necesarias. La Administración gallega asegura que acoge a todos los menores derivados, pero sostiene que “ya no cuenta con más plazas ordinarias”. Por ello, reclama que los nuevos traslados se acompañen de previsión y recursos suficientes.

Los datos oficiales del Estado sitúan en 940 las plazas de capacidad ordinaria asignadas a Galicia en 2026 para menores extranjeros no acompañados, frente a las 886 de 2025. Esta cifra corresponde específicamente a la atención de este colectivo y no al conjunto de la red gallega de protección de menores.

La situación se produce en medio de las discrepancias entre la Xunta y el Gobierno central sobre los fondos destinados a la acogida. La Administración autonómica denuncia que la financiación estatal se redujo un 82% en el último año, al pasar, según sus datos, de 4,2 millones de euros a 750.000.

La Xunta reclama un aumento de los recursos transferidos a las comunidades autónomas y considera que la financiación actual no se corresponde con el coste de la atención que debe asumir.

El modelo gallego de protección mantiene como objetivo la atención residencial en centros de pequeño tamaño y próximos al entorno comunitario. Según la Xunta, la creación de dispositivos específicos para menores migrantes supone un cambio respecto a este planteamiento, mientras que la falta de plazas ordinarias limita su capacidad para asumir nuevas incorporaciones.

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El reparto estatal establece para 2026 una capacidad de 17.081 plazas para el conjunto de las comunidades autónomas. La situación plantea dos cuestiones: la capacidad de la red ordinaria y la disponibilidad de recursos específicos para los menores extranjeros no acompañados.