Carmen García Mateo, primera rectora en la historia de la Universidad de Vigo

La catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Carmen García Mateo (Vigo, 1963), será la primera rectora de la Universidade de Vigo. La comunidad universitaria eligió la propuesta de Nós-Universidade, encabezada por la veterana docente e investigadora viguesa, en las dos vueltas de las elecciones bajo el lema “Todas as persoas, un proxecto”.

García Mateo había presentado en el Campus de Ourense su candidatura al frente de Nós Universidade. “Presento un compromiso con rumbo claro e un equipo capaz de cumprir o que di, para renovar o impulso innovador da UVigo”, aseguro.

En este sentido, explicó que su propuesta se articula en tres ejes. “O noso programa non é unha suma de promesas dispersas, é unha folla de ruta baseada na solvencia”, resaltó la candidata. El primer pilar fundamental es el compromiso con el capital humano que integra la comunidad universitaria teniendo en cuenta tanto las necesidades del alumnado, como las de los PTXAS ou los PDI. Por otra parte, García propone dejar a un lado los intereses fragmentados y apostar por un proyecto común y sólido. Finalmente, se compromete a una gestión eficaz. “Gobernar non é reaccionar, é planificar e cumprir o prometido”, asegura.

Un cambio significativo

Esta decisión deja a dos universidades de Galicia en manos de una mujer tras la reciente elección de Crujeiras en la de Santiago de Compostela. Ella fue la primera mujer en medio siglo de andadura de la Universidad de Santiago, y ahora la UVigo está dirigida por otra mujer por primera vez en us historia, Carmen García Mateo.