Más de cien ayuntamientos reciben ayudas de la Xunta para elaborar planes frente a los incendios

Un total de 128 ayuntamientos se repartirán más de 300.000 euros de las ayudas activadas por la Xunta para la financiación de los gastos de elaboración, revisión e implantación de sus planes de acción municipal (PAM) para el riesgo de incendios forestales. El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes la lista de beneficiarios, que incluye a todos los municipios que solicitaron la medida: 113 para crear el plan desde cero y 15 para actualizar el ya existente.

Se trata de localidades con una población inferior a los 10.000 habitantes que, por ley, deben contar con este protocolo de actuación según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Peifoga). Por territorios, la distribución deja a Ourense como la provincia con más beneficiarios (49), seguida de A Coruña (36), Pontevedra (27) y Lugo (16).

Financiación y requisitos técnicos

Las aportaciones cubren los gastos realizados entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2026. La subvención financia hasta el 75% de los costes derivados de la contratación de servicios técnicos profesionales o, en su defecto, la parte proporcional del salario del personal municipal dedicado a esta tarea.

Para recibir los fondos, los municipios deben cumplir estrictos criterios de homogeneización para que la información pueda integrarse correctamente en el geoportal de Protección Civil. Antes de la aprobación final en el pleno de cada ayuntamiento, el documento deberá ser remitido a la Dirección General de Emergencias e Interior para obtener la homologación de la Comisión Galega de Protección Civil.