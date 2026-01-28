Corgos pide una “posición de país” contra la financiación

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, apeló a la unión de todos los grupos de la Cámara gallega para lograr una “posición de país” en contra del modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, con el que Galicia “pasaría a estar peor financiada que nunca”.

Corgos afirmó que el sistema de financiación y la condonación de la deuda propuestos suponen un “perjuicio” para los gallegos de casi 1.000 millones, incluyendo 600 millones de incremento de la deuda y 305 millones menos que el promedio de las comunidades de régimen común. Señaló que la supuesta condonación de la deuda es en realidad una “mutualización”, ya que aunque baja la deuda autonómica en 4.000 millones, sube la participación de Galicia en la deuda del Estado en 4.600 millones.

En la propuesta del nuevo modelo, Galicia recibiría 305 millones menos que el promedio de las comunidades de régimen común, y aunque la financiación autonómica aumentaría 21.000 millones, solo se destina un 2,8% a Galicia, frente al 6% de la población general y 6,5% de la población ajustada, lo que Corgos calificó como “especialmente perjudicial”.

Según el conselleiro, el modelo del Gobierno de Pedro Sánchez “sustituye la solidaridad por la ordinalidad”, de modo que las comunidades recibirían recursos según lo que aportan al fondo común y no según sus necesidades para prestar los servicios públicos en igualdad.

Dos diputados heridos en la AP-9

El accidente múltiple registrado a primera hora en la autopista AP-9, a su paso por Oroso (A Coruña), alteró el orden del día del pleno en el Pazo do Hórreo, ya que dos diputados del PPdeG – Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez – resultaron heridos y varios parlamentarios del BNG y PSdeG se vieron afectados por el atasco.

El pleno se retrasó unos 10 minutos por este incidente. El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, confirmó que entre los heridos estaban los dos diputados populares y les deseó una pronta recuperación. Además, Santalices explicó que como consecuencia de la colisión se registraron retenciones que afectaron a otros diputados de la Cámara.