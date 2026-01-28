Cuatrocientos millonarios y milmillonarios de 24 países,entre los que no aparece ninguno de los 33 más ricos españoles, han vuelto a pedir a los jefes de Estado y Gobierno reunidos la semana pasada en el Foro Económico de Davos a construir un mundo más justo “mediante una mayor tributación de los superricos. Estas personas forman parte de la organización Millonarios Patriotas, que son conscientes de lo que tienen, de lo que han hecho, de cómo lo han conseguido y de lo que deben a la sociedad.

A la mayoría de ellos no les gusta ni Donald Trump ni sus políticas, ni tampoco que algunos de sus colegas utilicen su riqueza para comprar voluntades políticas

También deben saber que se irán a la tumba tan desnudos como nacieron, y por el camino han entendido que la concentración de su riqueza se ha forjado sobre la pobreza de otra parte de la gente. A la mayoría de ellos no les gusta ni Donald Trump ni sus políticas, ni tampoco que algunos de sus colegas utilicen su riqueza para comprar voluntades políticas, vaya novedad, y que esa influencia la utilizan para que no se adopten medidas para luchar contra la desigualdad; es decir, la pescadilla que se muerde la cola. Y mientras tanto, lo apuntado, nada se sabe de los multimillonarios españoles que ganan de media 77 millones de euros al día.