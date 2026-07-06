De la costa al interior de Galicia: la historia oculta en la playa de Covas y la aventura náutica de O Corgo

Covas, la playa de un naufragio histórico

La playa de Covas, situada en pleno municipio de Viveiro, es uno de los arenales más emblemáticos de la costa lucense. Con cerca de un kilómetro y medio de longitud, su arena blanca y fina, su característica forma de concha y un oleaje moderado la convierten en una de las playas preferidas tanto por los vecinos como por los miles de visitantes que llegan cada verano a la Mariña lucense.

Además de ofrecer un amplio espacio para el baño y el descanso, Covas cuenta con todo tipo de servicios. Dispone de un extenso paseo marítimo ideal para caminar a cualquier hora del día, así como de numerosos establecimientos de hostelería en sus alrededores. Cerca del arenal se encuentra un parque con zona de pícnic, un espacio perfecto para disfrutar de una comida al aire libre.

Uno de los grandes atractivos de esta playa se encuentra en uno de sus extremos, donde afloran unas llamativas formaciones de pizarra conocidas popularmente como Os Castelos. En este mismo punto se alza un monumento que recuerda el naufragio del bergantín Palomo y la fragata Magdalena, dos embarcaciones procedentes de Cantabria que se hundieron frente a estas costas en 1810 durante un fuerte temporal. La tragedia costó la vida a cerca de 500 personas y forma parte de la memoria histórica de Viveiro. Su fácil acceso, la amplitud y la oferta de servicios hacen de la playa de Covas una de las mejores opciones para este verano.

Playa de O Corgo: relax, deporte y aventura

La playa fluvial de O Corgo, situada en el municipio de Muíños y a orillas del embalse de As Conchas, es uno de los destinos más completos del interior de Ourense para disfrutar del verano. Rodeada de naturaleza y con unas aguas tranquilas, combina la posibilidad de darse un baño con una amplia oferta de actividades náuticas, convirtiéndose en un lugar ideal tanto para familias como para quienes buscan un plan diferente al de una playa convencional.

Además de su zona de baño, O Corgo dispone de un muelle con embarcadero flotante y un hangar para embarcaciones. Durante la temporada estival ofrece un servicio de alquiler de piraguas, kayaks, embarcaciones de remo y barcos a pedales, permitiendo a los visitantes recorrer el embalse desde una perspectiva diferente. El recinto también cuenta con embarcaciones de apoyo, servicio de socorrismo y todo el material de seguridad necesario, como chalecos salvavidas, para garantizar una experiencia segura.

La playa forma parte del entorno del embalse de As Conchas, uno de los principales espacios naturales del sur de la provincia. En este lugar hay un camping con capacidad para 300 personas, además de 6 bungalows con dos habitaciones con baño, salón-comedor-cocina, totalmente equipados y con terrazas; y el albergue “O Corgo” para colectivos de 106 plazas.

También hay una residencia-albergue “A Rola” para familias y grupos reducidos en habitaciones de 6 plazas con baño, restaurante, cafetería con terrazas abiertas y un edificio sociojuvenil como centro gestor del complejo.