Da penumbra á vangarda
Hai datas ao logo dos anos que funcionan como meros marcadores astronómicos no calendario, pero para o pobo galego, o 25 de xullo é un catalizador histórico que supón un antes e un despois
Na memoria colectiva, a celebración do Día de Galicia adoita asociarse de forma natural á solemnidade da praza do Obradoiro, ao eco afastado da lenda xacobea ou á ebulición festiva dos veráns atlánticos.
Con todo, a estrutura ideolóxica, cultural e sentimental que sostén a Galicia contemporánea non brotou por xeración espontánea, nin se mantén en pé unicamente pola forza das súas tradicións ancestrais.
A conciencia de Galicia como unha comunidade con voz propia, personalidade diferenciada e vocación universal foi moldeada nas primeiras décadas do século XX por un movemento determinante: as Irmandades da Fala. Para comprender a magnitude do que significa celebrar a identidade galega no presente, é indispensable viaxar no tempo ata o mes de maio de 1916, cando un grupo de intelectuais, apaixonados da cultura e activistas comprometidos (entre os que figuraban nomes imprescindibles como Antón Vilar Ponte, Ramón Cabanillas, Vicente Risco ou Castelao) fundaron na Coruña a primeira Irmandade da Fala.
Ata ese momento, a lingua e a cultura propias de Galicia sobreviviran a séculos de ostracismo e invisibilización institucional, relegadas a un uso predominantemente oral e rural durante os denominados Séculos Escuros. Aínda que o Rexurdimento decimonónico da man de figuras monumentais como Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal devolvera a dignidade literaria á lingua, faltaba aínda un paso decisivo: transformar esa nostalxia poética nun programa de modernización integral.
As Irmandades da Fala non naceron como un club de eruditos nostálxicos nin como un círculo pechado de debate académico. Concibíronse desde a súa orixe como un auténtico motor de transformación social e política. A súa premisa fundamental era tan sinxela como revolucionaria: o galego non era unha reliquia do pasado nin un dialecto reservado para o fogar, senón unha ferramenta válida, versátil e plenamente capacitada para a ciencia, a economía, o xornalismo, o ensino e a creación artística internacional.
Hoxe, en pleno século XXI, cando o 25 de xullo volve iluminar as prazas e os recunchos da comunidade, o espírito das Irmandades da Fala segue latexando en cada recuncho onde se exerce a soberanía cultural.
A vixencia do seu pensamento non reside no culto estático aos seus fundadores, senón na aplicación cotiá dos seus valores e nas iniciativas que normalizan o uso do idioma na tecnoloxía e nas redes globais.
En última instancia, a lección das Irmandades para o presente é que Galicia seguirá sendo infinita mentres manteña viva a súa capacidade de soñar, crear e afirmarse con voz propia.
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