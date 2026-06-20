La demanda de justicia gratuita aumentó un 4,8% en Galicia en 2025

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los gallegos a lo largo de 2025 alcanzaron las 55.745, lo que supone un aumento del 4,8 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los abogados adscritos al turno de oficio se situaron en 2.614, un 3,8 por ciento menos que en 2024.

Así lo recoge el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Departamento de datos del Consejo General de la Abogacía Española, que señala que, incluso con el descenso en los abogados adscritos, Galicia es la quinta comunidad española con más letrados en este turno.

A nivel nacional, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita alcanzaron los 1,15 millones el año pasado, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los abogados adscritos al turno de oficio fueron 38.871, un 2,7 por ciento menos que en 2024.

Las comunidades autónomas con el mayor número de solicitudes por colegio fueron Cataluña, con 267.002, lo que supone un 23,1% del total; seguida de Andalucía, con 232.766 solicitudes, el 20,1 por ciento), Madrid (158.945 solicitudes, el 13,8 por ciento) y Comunidad Valenciana (126.233, el 10,9 por ciento).

Durante la presentación del observatorio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, destacó “el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia”. González subrayó que el esfuerzo de miles de abogadas y abogados “constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”. En ese sentido, reclamó una nueva ley reguladora de justicia gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas.

Turno de oficio

A pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio y mientras que el número total de abogados aumenta de 148.867 a 149.515 (648 profesionales más, un crecimiento del 0,4% por ciento), los adscritos al turno de oficio disminuyen. En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo, hasta los mencionados 38.871. El descenso acumulado desde 2020, cuando había 45.275 adscritos es del 14,1 por ciento. De los profesionales adscritos al turno de oficio, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento, mujeres. Las comunidades autónomas con más abogados adscritos al turno fueron Andalucía (8.279), Cataluña (5.722), Madrid (5.631), Comunidad Valenciana (4.475) y Galicia (2.614).

“La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales”, destacó el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Ángel Méndez.

La comunidad subió sus baremos de retribución a lo largo del año

La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2 por ciento, hasta superar los 355 millones de euros. Este incremento se debe al aumento de las solicitudes y a que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, subieron sus baremos de retribución a lo largo del año.

La comunidad autónoma que más invirtió en este servicio fue de nuevo Cataluña (48,4 millones), seguida de Madrid (42 millones), Valencia (36 millones) y Andalucía (30 millones). Los mayores crecimientos se encuentran en Aragón, con un 17,8 por ciento, seguida de La Rioja, con un 12,3 por ciento; Ceuta con 11,7 por ciento y Asturias, con 8,5 por ciento.

La inversión media por ciudadano fue de 7,25 euros al año. Esta cifra se ve afectada por el número de solicitudes y por del volumen de asuntos de extranjería. Las comunidades con mayor inversión fueron Ceuta (19,13 euros); Canarias, (11,41 euros) y Melilla, (11,32 euros).

El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Ángel Méndez, destacó la necesidad de una nueva ley: “Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro: los baremos que retribuyen a los profesionales del Turno de Oficio deben revisarse y actualizarse de forma adecuada”.