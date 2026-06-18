Detenido el hombre que agredió a su expareja y huyó con su bebé en Ponte Caldelas

La Guardia Civil ha detenido a primera hora de este jueves al hombre acusado de agredir a su expareja y huir con su bebé en Ponte Caldelas (Pontevedra). El menor fue localizado posteriormente sano y salvo en las inmediaciones de la casa rectoral y el cementerio de la localidad.

La detención se produjo en torno a las 08:10 horas, cuando los agentes localizaron al varón en la finca de la vivienda de su expareja. Sobre él pesaba una orden de detención e ingreso en prisión por hechos previos, lo que motivó su arresto inmediato.

El operativo de búsqueda se había reactivado tras los hechos ocurridos el martes, cuando el hombre presuntamente agredió a su expareja y huyó al monte con el bebé. En el dispositivo participaron patrullas de la Guardia Civil, agentes de paisano y el equipo Pegaso de drones, además de un helicóptero desplegado en jornadas anteriores.

El menor fue hallado con vida poco después del inicio de la búsqueda inicial, lo que permitió centrar los esfuerzos en la localización del sospechoso, que finalmente fue detenido este jueves.

Vecinos de la zona habían expresado su preocupación por la situación vivida en los últimos días, señalando episodios previos de gritos de auxilio y una creciente inquietud hasta la resolución del caso.