Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 11 de mayo

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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes, 11 de mayo, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Sigue aquí la intervención del presidente autónomico.
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