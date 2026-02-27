La economía gallega creció un 2,6%, más de lo esperado

La economía gallega creció un 2,6% en el año 2025, por encima de las previsiones. Así lo explicó el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, en una rueda de prensa en la que hizo una valoración de los datos de la contabilidad trimestral publicados ayer por el Instituto Gallego de Estadística (IGE).

Miguel Corgos destacó que este dato demuestra que Galicia consolida un “crecimiento sostenido” de su economía en los últimos cinco años, con una mejor evolución que el promedio de España en el período postpandemia. “El PIB de Galicia está 12,3 puntos por encima del de 2019, 2,2 puntos más que lo de España en el mismo período”, explicó Corgos.

A este avance de la economía gallega contribuyó “en 2,4 puntos a demanda externa”. La formación bruta de capital aumentó un 4,2 %, el gasto de las administraciones pública subió un 2,3 % y el gasto de los hogares creció un 2%. Las exportaciones se mantuvieron estables, “toda vez que venimos de niveles récord”, consolidando por encima de 30.000 millones de euros anuales las ventas al exterior, desgranó el conselleiro de Facenda.

En lo que respeta a la oferta, la construcción creció un 7,3 %, “a lo que contribuyó la apuesta del Gobierno gallego por la vivienda, con el objetivo de duplicar en esta legislatura el parque público de inmuebles”, afirmó. Los servicios mostraron un buen comportamiento, con un avance del 2,8 %, la industria subió el 2,2 % y el sector primario un 1,3 %.

Miguel Corgos explicó que al dato positivo del PIB se suman otros indicadores, como el crecimiento del empleo, “y un descenso de la tasa de paro hasta el 8,35 %, cerca del mínimo histórico”.

Preguntado por el hecho de crecer menos que la media española, el conselleiro dijo que son “apenas dos décimas de diferencia” y lo atribuye al “componente del consumo que deriva de la estructura demográfica de la comunidad”, con población mayor de 65 años “que tiene unas pautas de consumo menor que población activa”. En este escenario, el responsable de Facenda espera continuar “así”, si bien “siempre se quiere mejorar”, y ha descartado que revisar las previsiones para este año 2026 esté “ahora mismo” sobre la mesa, aplazando dicha decisión, de tomarla, a “por lo menos que pase la primavera”.

Así las cosas, y a modo de balance desde finales de 2019, el conselleiro apuntó a una “respuesta más resiliente y una salida más dinámica primero y luego en paralelo”, en comparación con España, de modo que Galicia “mantiene dos puntos de crecimiento acumulado sobre la senda nacional”.

En términos de empleo “también se alcanzan los objetivos, lo que permite resistir este ciclo de competencia y aranceles”. Esto último lo calificó de “especialmente importante porque -Galicia- es una economía muy abierta e internacionalizada” del exterior. “El efecto de los aranceles, si bien no es muy importante para nuestra economía, sí que afecta a los principales socios, como Francia, Portugal o Alemania”, constató.