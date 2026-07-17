O Encontro pone el foco en la industria de defensa y la IA

A Toxa acogió la primera jornada de la quinta edición de O Encontro da Toxa, bajo el lema “Galicia ante una nueva realidad”. El foro, impulsado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), se consolida como punto de encuentro entre conocimiento, empresas e instituciones para analizar cómo reforzar la competitividad gallega en un contexto marcado por nuevas tensiones internacionales y una aceleración tecnológica sin precedentes.

El acto de inauguración corrió a cargo de la directora del Igape, Covadonga Toca; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites; el consejero delegado ejecutivo de la CEG, Eduardo Vlaín; y el presidente de Cesuga, Venancio Salcines, quien defendió el diálogo entre administración y empresariado como motor de crecimiento para la comunidad.

La jornada giró en torno a las oportunidades industriales en el ámbito de la defensa

La jornada giró en torno a las oportunidades industriales en el ámbito de la defensa, con la participación de Víctor Tobío (Strategy&/PwC), Justo Sierra (Asime y Urovesa) y Margarita Ardao (Xunta de Galicia), y abordó también el liderazgo tecnológico, el tratado de libre comercio entre India y la Unión Europea, y la descarbonización como palanca de competitividad. Por la tarde, el programa se centró en la empresa familiar como motor de arraigo, con la participación de representantes de Vegalsa-Eroski, Larsa (Capsa), Anfaco e Hijos de Rivera, además de sendas mesas sobre inteligencia artificial aplicada al marketing y sobre reputación y marca. La jornada incluyó además un diálogo entre Ignacio Rivera (Corporación Hijos de Rivera) y José Manuel Entrecanales (Acciona) sobre visión de largo plazo, gobernanza y sostenibilidad empresarial.

En paralelo, se desarrollaron sesiones sobre emprendimiento y talento joven, impacto social desde el medio rural y supercomputación, IA y tecnologías cuánticas, junto con la presentación de los Premios Proyectos Cesuga-Xinzo de Limia.

La jornada concluyó con la entrega de los Premios Arquitectura en Madera 2026, en su IV edición, que reconoció seis proyectos, entre ellos la Escuela Infantil de Muro (BOS Arquitectes) en Obra Nueva y el Pabellón Viajero (Waugh Thistleton Architects) con el Premio Cadwork a la Innovación.