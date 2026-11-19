Estados Unidos sanciona a un pontevedrés, "comandante mundial" de la banda de moteros Los Comancheros, por narcotráfico
ALEX VARE
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorpora a Alexandre Varela Villar, alias ‘Alex Vare’, junto a otros cuatro cabecillas de la organización australiana por colaborar en el tráfico global de cocaína con grupos como el Cártel de Sinaloa o el Clan del Golfo.
El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este jueves al "comandante mundial" de la banda de moteros australiana Los Comancheros, un español identificado como Alexandre Varela Villar, y a otros cuatro individuos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha incluido en su "lista negra" a Alexandre Varela, alias ‘Alex Vare’, de 35 años y natural de Pontevedra (Galicia), dentro de una serie de sanciones contra la organización a la que pertenece, acusada de "ayudar a los cárteles terroristas a expandir su alcance internacional y a mantener redes globales de narcotráfico".
Entre estos grupos figuran los mexicanos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, así como el Clan del Golfo y Los Choneros, fundados en Colombia y Ecuador, respectivamente.
"Los Comancheros han facilitado envíos de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa. También se han visto implicados en otras actividades delictivas en todo el mundo, como asesinatos, tráfico de armas y blanqueo de capitales", asegura el Departamento del Tesoro.
Además de Varela, Washington ha sancionado a otros cuatro hombres: dos de nacionalidad australiana —Allan John Norman Meehan, el "presidente mundial" de Los Comancheros, y Marcos Francis Coffen— y otros dos líderes de su filial en Nueva Zelanda, identificados como Pasilika Naufahu y Vetekina Naufahu.
Este mismo paquete de sanciones afecta también a los cabecillas de la filial canadiense de la mafia italiana de la 'Ndrangheta por su complicidad con los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico.
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