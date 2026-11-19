Imagen generada por el Departamento del Tesoro que recoge a los miembros de Los Comancheros sancionados por Estados Unidos.

El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este jueves al "comandante mundial" de la banda de moteros australiana Los Comancheros, un español identificado como Alexandre Varela Villar, y a otros cuatro individuos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha incluido en su "lista negra" a Alexandre Varela, alias ‘Alex Vare’, de 35 años y natural de Pontevedra (Galicia), dentro de una serie de sanciones contra la organización a la que pertenece, acusada de "ayudar a los cárteles terroristas a expandir su alcance internacional y a mantener redes globales de narcotráfico".

Entre estos grupos figuran los mexicanos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, así como el Clan del Golfo y Los Choneros, fundados en Colombia y Ecuador, respectivamente.

"Los Comancheros han facilitado envíos de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa. También se han visto implicados en otras actividades delictivas en todo el mundo, como asesinatos, tráfico de armas y blanqueo de capitales", asegura el Departamento del Tesoro.

Además de Varela, Washington ha sancionado a otros cuatro hombres: dos de nacionalidad australiana —Allan John Norman Meehan, el "presidente mundial" de Los Comancheros, y Marcos Francis Coffen— y otros dos líderes de su filial en Nueva Zelanda, identificados como Pasilika Naufahu y Vetekina Naufahu.

Este mismo paquete de sanciones afecta también a los cabecillas de la filial canadiense de la mafia italiana de la 'Ndrangheta por su complicidad con los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico.