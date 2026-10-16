Fechas y horarios de las oposiciones del Sergas en Silleda: más de 2.200 plazas

El Diario Oficial de Galicia publica, en su edición de este viernes, la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas por las que se da publicidad al lugar, fecha y hora de la realización de los ejercicios de la fase de oposición para el acceso la diversas categorías del sistema sanitario público gallego.

Las pruebas se desarrollarán en el Recinto de la Feria Internacional de Galicia, en Silleda, durante las jornadas del 24 y 25 de octubre, y en los días 8, 14 y 15 de noviembre.

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En su conjunto resultaron admitidas un total de 33.762 personas para acceder a las 2.223 plazas que oferta el departamento sanitario de la Xunta.

Los exámenes darán comienzo el próximo sábado 24 de octubre a las 9.30 horas, estando citados en ese horario un total de 1.961 aspirantes pertenecientes a las categorías de técnico en farmacia, logopedista y conductor.

En el caso de la categoría de técnico de farmacia resultaron admitidas 1.273 personas para acceder a las 38 plazas ofertadas, en la de logopedistas serán 219 aspirantes para optar a cinco plazas y, en la de conductores, están llamadas a la realización de las pruebas 469 personas para un total de 15 plazas.

Ya en el turno de tarde, y desde las 16.00 horas, tendrán lugar las pruebas de acceso a las categorías de fisioterapeuta, técnico superior en imagen para el diagnóstico, fontanero y técnico especialista en sistemas y tecnologías de la información.

Estos ejercicios registraron en su conjunto un total 2.572 personas admitidas. En concreto, serán 870 aspirantes de fisioterapeuta (27 plazas), 1.406 admitidos a las pruebas de técnico superior en imagen para el diagnóstico (67 plazas), 156 aspirantes de la categoría de fontanero (ocho plazas) y 140 de técnico especialista en sistemas y tecnologías de la información (cinco plazas).

Los exámenes de ese fin de semana se completarán el domingo, 25 de octubre, desde las 16.00 horas con la celebración de los exámenes correspondientes a las categorías de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) (tanto en el turno general como en el de discapacidad intelectual) y en la de técnico/a en farmacia (turno de discapacidad intelectual). En este caso, fueron admitidas un total de 9.561 personas.

De manera desglosada, fueron admitidas 9.555 personas en la categoría de TCAE para acceder a 1.306 plazas, y seis aspirantes para la categoría de técnico de farmacia (turno discapacidad intelectual).

Más pruebas en noviembre

Las pruebas continuarán el domingo 8 de noviembre desde las 9.30 horas de la mañana, con un total de 1.496 opositores admitidos. En este horario están convocados los 56 aspirantes de la categoría de médico de admisión y documentación clínica (se ofertan cinco plazas), los 91 admitidos para técnico superior en sistemas y tecnologías de la información (nueve plazas), los 1.608 opositores para acceder a las 57 plazas de la categoría de trabajador social y los 277 aspirantes a las cinco plazas que se ofertan en la categoría de mecánico.

En el turno de tarde de ese mismo día, y desde las 16.00 horas, un total de 8.003 personas participarán en las pruebas de acceso a las 192 plazas ofertadas del grupo auxiliar de la función administrativa.

Las pruebas de acceso al sistema sanitario público gallego concluirán en el fin de semana del 14 y el 15 de noviembre, cuando están llamados a participar un total de 10.172 personas.

Más concretamente, el turno de mañana del sábado 14 de noviembre acogerá desde las 9.30 horas, a los 34 aspirantes a médico general de Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (seis plazas), a los 655 admitidos de la categoría de farmacéuticos de atención primaria (31 plazas), a los 196 odontólogos de atención primaria (ocho plazas), a 104 aspirantes a técnico en gestión en sistemas y tecnologías de la información (nueve plazas) y 181 admitidos para las pruebas de calefactor (siete plazas).

Por la tarde, desde las 16.00 horas, tendrán lugar las pruebas de acceso a la categoría de celador, a la que concurrirán 7.800 personas (turno general y de discapacidad intelectual) para una oferta de 348 plazas.

En la jornada del domingo 15 de noviembre concluirán los exámenes, con la convocatoria, desde las 9.30 horas, de los 1.202 aspirantes a las especialidades de médico asistencial del 061 (139 admitidos para ocho plazas), terapeuta ocupacional (273 admitidos para 11 plazas), dietista-nutricionista (363 admitidos para 45 plazas) y electricista (427 admitidos para 11 plazas).