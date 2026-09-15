Ofertas de empleo en Ourense vinculadas a la vendimia

Encontrar trabajo como temporero en la vendimia de Ourense es una de las opciones más demandadas para acceder a un empleo de temporada en el sector agrícola gallego durante los meses de septiembre y octubre. En este artículo te explicamos todos los detalles necesarios para trabajar en las denominaciones de origen de Valdeorras, O Ribeiro, Monterrei y Ribeira Sacra: requisitos, como inscribirse y áreas productivas.

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Cómo trabajar como temporero en la vendimia en Ourense

Para inscribirse en las contrataciones de la campaña, la vía más rápida es registrarse en el Servizo Público de Emprego de Galicia (Emprego Galicia) o consultar el portal del SEPE, donde las empresas del sector publican vacantes para la recogida manual de la uva. La alta demanda de mano de obra en las cuatro Denominaciones de Origen vinculadas a la provincia (Ribeiro, Monterrei, Valdeorras y Ribeira Sacra) convierte a esta campaña en una oportunidad clave para quienes buscan un trabajo en el campo.

Además de los canales oficiales de empleo, la vía directa con viticultores y bodegas resulta fundamental para asegurar un puesto en la recogida de la uva. Contactar con las cooperativas locales o acudir a las bolsas de trabajo de los concellos vitivinícolas facilita el acceso a contratos temporales de jornada intensiva.

Para trabajar en la vendimia, es indispensable disponer de la documentación en regla para formalizar el alta en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, valorándose especialmente la experiencia previa en faenas agrícolas y la disponibilidad de vehículo propio para acceder a las zonas de viñedo.

Ofertas de empleo por Denominación de Origen

La búsqueda de trabajo para la vendimia en la provincia de Ourense y áreas limítrofes moviliza miles de contrataciones temporales entre septiembre y octubre articuladas en torno a sus cuatro sellos de calidad: D.O. Ribeiro, D.O. Valdeorras, D.O. Monterrei y D.O. Ribeira Sacra.

Trabajo en bodegas de Valdeorras y Monterrei

La contratación para la campaña de la vendimia en las denominaciones de origen Valdeorras y Monterrei abarca desde finales de agosto hasta octubre, focalizando la demanda en las zonas de viñedo y el procesado en bodega.

Zonas productivas clave:

D.O. Valdeorras: Principalmente en los municipios de O Barco de Valdeorras , A Rúa , Vilamartín de Valdeorras , Petín y Larouco .

D.O. Monterrei: Concentrada en el valle de Verín, abarcando los ayuntamientos de Verín, Oímbra, Castrelo do Val y Monterrei.

Canales de inscripción específicos:

Oficinas comarcales del SPEG: Registro de solicitud en las sedes del Servizo Público de Emprego de Galicia en O Barco de Valdeorras y Verín .

Consejos Reguladores: Consulta de bodegas inscritas y bolsas locales en el C.R.D.O. Valdeorras (Vilamartín) y el C.R.D.O. Monterrei (Verín).

Bodegas y cooperativas locales: Entrega directa de currículum en las instalaciones de la comarca, como la Bodega Cooperativa Jesús Nazareno (A Rúa) o las bodegas del valle de Monterrei.

Vacantes en O Ribeiro y Ribeira Sacra

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En las zonas de O Ribeiro y la Ribeira Sacra (que abarca tanto concellos ourensanos como del sur de Lugo), las ofertas de empleo se concentran de igual forma entre finales de agosto y octubre, abarcando la recogida a pie de viña y las tareas de procesado.

Zonas productivas clave:

D.O. O Ribeiro: Principalmente en los municipios de Ribadavia , Leiro , Castrelo de Miño , Cenlle , Beade y Carballeda de Avia .

D.O. Ribeira Sacra: Concentrada en los cañones y riberas de los ríos Sil y Miño, abarcando ayuntamientos como Sober, Pantón, Chantada, Monforte de Lemos, O Saviñao, A Teixeira y Castro Caldelas.

Canales de inscripción específicos:

Oficinas comarcales del SPEG: Registro de solicitud en las sedes del Servizo Público de Emprego de Galicia en Ribadavia , Monforte de Lemos y Chantada .

Consejos Reguladores: Consulta de bodegas inscritas y bolsas locales en el C.R.D.O. Ribeiro (Ribadavia) y el C.R.D.O. Ribeira Sacra (Monforte de Lemos).

Bodegas y cooperativas locales: Entrega directa de currículum en las instalaciones de la comarca, como la Cooperativa Viña Costeira (Ribadavia/Arnoia) o bodegas de gran volumen como Rectoral de Amandi (Sober).

Requisitos para acceder a los puestos de trabajo

Para acceder a estas vacantes en el campo o en instalaciones de bodega, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios básicos:

Documentación en regla: Ser mayor de 18 años y contar con permiso de residencia y trabajo para tramitar la contratación legal.

Disponibilidad y aptitud: Disponibilidad horaria completa durante las semanas de recogida y capacidad física para realizar esfuerzos de corte y transporte de cajas.

Méritos valorables: Experiencia previa en faenas agrícolas, carné de manipulador de alimentos (para labor en bodega) y vehículo propio para desplazarse a las parcelas de viñedo.