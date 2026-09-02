Fiscalía de Galicia refuerza la protección y seguimiento de los menores migrantes no acompañados, 90 en la actualidad

La Fiscalía Superior de Galicia está reforzando la coordinación y el seguimiento de los menores extranjeros no acompañados reubicados en la comunidad autónoma en el marco de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, medidas orientadas a garantizar la protección efectiva de cada niño, niña y adolescente.

En la actualidad, se encuentran en Galicia 90 menores migrantes no acompañados tras los procesos de reubicación: 89 procedentes de Canarias y uno de Ceuta. Un decreto de la Fiscalía dictado el 6 de julio de 2026 ya recogía la llegada inicial de 71 de ellos a la comunidad.

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Sistema de vigilancia y alertas de seguimiento

El Ministerio Fiscal ha recordado su función de superior vigilancia y control sobre las entidades públicas responsables de la tutela. Para ello, se han fijado pautas de supervisión periódica que permitan detectar de forma temprana situaciones de riesgo, además de utilizar las aplicaciones informáticas existentes para implementar un sistema de alertas vinculado al registro de los expedientes.

Asimismo, está prevista una reunión de coordinación entre las secciones de Menores de las fiscalías de las comunidades autónomas en situación de contingencia migratoria y las de Galicia, con el objetivo de estructurar una respuesta institucional "coordinada, ágil y rigurosa".

Requerimientos sobre tramitación legal y protección internacional

Con el fin de supervisar la actuación administrativa, la Fiscalía ha solicitado a las delegadas de Menores información sobre la apertura de diligencias preprocesuales, la atención inmediata, los procesos de documentación y los trámites para la obtención de la autorización de residencia.

Por último, el decreto reclama información específica sobre los menores procedentes de Canarias que se encuentran bajo el sistema de protección internacional, requiriendo el desglose del recurso residencial asignado, el número de tutela vigente y las actuaciones realizadas para garantizar el seguimiento de su evolución.