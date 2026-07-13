El fuego de dos incendios forestales arrasa más de 400 hectáreas en A Coruña y Lugo

El incendio declarado en Ribas de Sil (Lugo) en la tarde del sábado, cuya superficie calcinada superó este lunes las 180 hectáreas, obligó a interrumpir la circulación ferroviaria y a realizar un corte de tensión. Mientras, la Consellería do Medio Rural dio por estabilizado el fuego de los municipios limítrofes Vimianzo y Laxe (A Coruña), con 220 hectáreas afectadas.

“La previsión es favorable”, informó el Concello de Ribas de Sil este lunes a través de las redes sociales, en las que apunta que la bajada de las temperaturas y la ausencia de viento durante la noche del domingo favorecieron la labor de los equipo de extinción. Durante la noche, de hecho, los trabajos de extinción se centraron en mojar las zonas más calientes y en abrir un cortafuegos en un pinar en la zona de San Pedro. En un momento dado, se temió que las llamas llegasen a alcanzar la aldea del mismo nombre, en la que viven “unos 50 vecinos”, contó también el Concello, pero finalmente “se quedaron muy lejos y ahora no peligra en absoluto”.

Roberto Castro, alcalde de Ribas de Sil: “Pasamos la noche tranquila”

“Pasamos una noche tranquila. Refrescó bastante la temperatura y hubo poco viento, lo que facilitó los trabajos de extinción”, apuntó el alcalde, Roberto Castro.

Con esa mejora, se mantiene la circulación de trenes por la zona, después de que el domingo Adif cortase la circulación durante varias horas.

La Consellería movilizó, de forma acumulada, a cinco técnicos, 23 agentes, 34 brigadas, 26 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aportó una brigada y dos helicópteros bombarderos, que trabajaron de forma coordinada con el dispositivo autonómico.

Por otra parte, el incendio declarado en Vimianzo y Laxe, que se iniciaron por separado y este mediodía confluyeron en uno, se dio por estabilizado a las 19.30 horas del domingo. Uno empezó a las 20.16 del sábado en la parroquia vimianzesa de Salto y el otro, a las 21.55 en la parroquia laxense de Nande.

La estimación provisional de hectáreas calcinadas ascendió hasta las 220, lo que supone 55 más que las informadas en la actualización realizada al mediodía por la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de aquellos fuegos que superan las 20 hectáreas (salvo excepciones).

Para su extinción se desplazaron, de forma acumulada y conjunta, cuatro técnicos, 32 agentes, 42 brigadas, 35 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoio, tres helicópteros y un avión. Al mismo tiempo, el Miteco envió a la zona un avión anfibio y un equipo de prevención integral de incendios.