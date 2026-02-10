Fuertes lluvias provocan desprendimiento y obligan a cortar la AG-57 en Gondomar

Aviso de la DGT alertando a los conductores del corte de un tramo de la AG-57 en Gondomar por desprendimiento de tierra.

Un desprendimiento de tierra en un talud a la altura de Gondomar ha obligado a cortar al tráfico un tramo de 2,1 kilómetros de la autopista AG-57, en sentido Baiona, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. El corte afecta al tramo entre los puntos kilométricos 17,600 y 15,500, desviando el tráfico al carril contrario y estableciendo un doble sentido de circulación.

Aunque el desprendimiento no afectó directamente a la calzada, el material inestable en la cabeza del talud representa un riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que se tomó la decisión de cortar el carril por seguridad.

Se estima que la restricción se mantenga al menos hasta el miércoles, cuando un geólogo junto con técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas evaluará las medidas necesarias para restablecer la normalidad.

Estas lluvias han provocado incidencias en varias carreteras gallegas y también afectaron al tráfico ferroviario, con interrupciones en el tramo Vigo-Santiago durante varios días.