Galicia lidera el crecimiento de ventas de coches ganado un 31% interanual

Las matriculaciones de vehículos nuevos en Galicia fueron 2.811 en febrero, de forma que se disparan un 31% en comparación con el mismo mes de 2025, el mayor crecimiento interanual entre comunidades. Esta aumento es de 24 puntos más que el 7,4% de avance de la media española, con 97.082 matriculaciones en febrero, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En el conjunto del año, enero y febrero, las ventas de coches nuevos alcanza los 5.111 vehículos en la comunidad gallega, un auge del 23,9% interanual, segundo mayor incremento del país. Todo ello por el tirón de ventas de híbridos y eléctricos, que ya suponen tres de cada cuatro matriculaciones de coches nuevos, con la gasolina y el gasóleo en caída.

El segundo mes de 2026 ha vuelto a cerrar con números positivos en España gracias al tirón del canal particular, que creció un 4,1% en febrero al totalizar 41.988 entregas, y también del coche de alquiler, que completó 24.968 unidades, un 22,6% más que hace un año. Mientras, las empresas matricularon 30.126 unidades en febrero, con un alza del 1,6% en términos interanuales. Por otro lado, el renting (coches por los que se pagan una cuota sin tener su propiedad) matriculó 25.177 turismos en febrero, un 16,3% más sobre el mismo mes del año pasado. Desde el comienzo de año, las ventas de coches llegaron a las 170.186 unidades.