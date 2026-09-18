Punxeiro reunirá 20 bodegas en su 18 Fiesta de la Vendimia

El próximo sábado 10 de octubre, la aldea de Punxeiro, en Viana do Bolo, volverá a llenarse de ambiente con la celebración de su tradicional Fiesta de la Vendimia, que alcanza ya su edición 18. Una cita que se ha consolidado como una de las celebraciones más destacadas de las Tierras del Bibei.

La fiesta contará este año con más de 1.500 litros de vino. Serán más de una veintena de bodegas las que participarán en una ruta vinícola y gastronómica que permitirá a los asistentes recorrer las calles de Punxeiro y conocer y degustar los vinos elaborados en la zona, acompañados de diferentes pinchos preparados para la ocasión.

La dimensión de esta celebración contrasta con el tamaño de la aldea. Durante el año, Punxeiro cuenta con alrededor de 70 habitantes, mientras que durante la Fiesta de la Vendimia sus calles llegan a acoger a más de un millar de personas. Durante unas horas, el pequeño núcleo se transforma para recibir a quienes se acercan atraídos por una celebración que mantiene como principales protagonistas a sus propios vecinos.

La programación arrancará a las siete de la tarde con el pregón en la plaza, dando paso posteriormente a la música de las charangas Bandiños Band, El Tatoo y Macizas Centrais. Los asistentes podrán elegir entre diferentes recorridos y acompañar a las charangas mientras disfrutan de los vinos y pinchos elaborados por los propios vecinos.

La fiesta continuará con música en directo a cargo de dos orquestas, todavía pendientes de confirmar, que pondrán el broche final a una jornada que se prolongará hasta la noche.

“É unha festa feita co corazón”

Detrás de la celebración se encuentra una comisión formada por los propios vecinos de Punxeiro. Desde la comisión reconocen que organizar una celebración de estas características supone un reto creciente, especialmente para una localidad pequeña, tanto por el volumen de asistentes como por la logística necesaria para preparar la ruta, coordinar las bodegas, elaborar los pinchos y atender a los visitantes.

Por ello, sus integrantes hacen un llamamiento a la participación y a la colaboración vecinal: “É unha gran festa feita co corazón e coa ilusión dos nosos veciños, os verdadeiros protagonistas que a fan realidade ano tras ano”.

La 18 Fiesta de la Vendimia volverá así a convertir Punxeiro en punto de encuentro para más de un millar de personas, en una jornada en la que el vino, la gastronomía, la música y, sobre todo, el trabajo y la implicación de los vecinos serán los grandes protagonistas.