INCENDIO EN ALMERÍA
12 muertos, 8 heridos y 23 desaparecidos

Galicia muestra su apoyo a Andalucía y ofrece ayuda ante el incendio de Los Gallardos

CONSTERNACIÓN Y SOLIDARIDAD

El presidente gallego, Alfonso Rueda, pone los recursos de la Xunta a disposición de Andalucía en una tragedia que ha conmocionado a todo el país

Terrenos calcinador por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España).
Terrenos calcinador por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). | Europa Press

Galicia ha trasladado su solidaridad con Andalucía tras el grave incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que deja al menos una decena de fallecidos, varios heridos y cientos de personas evacuadas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su "consternación" por la tragedia y ofreció la colaboración de Galicia al Gobierno andaluz. "Estamos a vuestra disposición para ayudar en lo que esté de nuestra mano", trasladó al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró su apoyo a las familias de las víctimas y recordó que Galicia conoce de primera mano las consecuencias de los incendios forestales.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, Julio Torrado, calificó la situación de "absolutamente dramática" y reclamó una mayor implicación frente al cambio climático y los incendios.

Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunció que pone sus recursos a disposición del Gobierno andaluz para colaborar en la gestión de la emergencia.

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