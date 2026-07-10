CONSTERNACIÓN Y SOLIDARIDAD
Galicia muestra su apoyo a Andalucía y ofrece ayuda ante el incendio de Los Gallardos
CONSTERNACIÓN Y SOLIDARIDAD
Galicia ha trasladado su solidaridad con Andalucía tras el grave incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que deja al menos una decena de fallecidos, varios heridos y cientos de personas evacuadas.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su "consternación" por la tragedia y ofreció la colaboración de Galicia al Gobierno andaluz. "Estamos a vuestra disposición para ayudar en lo que esté de nuestra mano", trasladó al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró su apoyo a las familias de las víctimas y recordó que Galicia conoce de primera mano las consecuencias de los incendios forestales.
Por su parte, el portavoz del PSdeG, Julio Torrado, calificó la situación de "absolutamente dramática" y reclamó una mayor implicación frente al cambio climático y los incendios.
Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunció que pone sus recursos a disposición del Gobierno andaluz para colaborar en la gestión de la emergencia.
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