Galicia muestra su apoyo a Andalucía y ofrece ayuda ante el incendio de Los Gallardos

Terrenos calcinador por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España).

Galicia ha trasladado su solidaridad con Andalucía tras el grave incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que deja al menos una decena de fallecidos, varios heridos y cientos de personas evacuadas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su "consternación" por la tragedia y ofreció la colaboración de Galicia al Gobierno andaluz. "Estamos a vuestra disposición para ayudar en lo que esté de nuestra mano", trasladó al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró su apoyo a las familias de las víctimas y recordó que Galicia conoce de primera mano las consecuencias de los incendios forestales.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, Julio Torrado, calificó la situación de "absolutamente dramática" y reclamó una mayor implicación frente al cambio climático y los incendios.

Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunció que pone sus recursos a disposición del Gobierno andaluz para colaborar en la gestión de la emergencia.