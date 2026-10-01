Galicia registró 151 expedientes judiciales por agresiones de hijos a padres en 2025

Galicia contabilizó un total de 151 expedientes judiciales por agresiones de hijos a progenitores en 2025, lo que representa un descenso del 25,2% respecto al año anterior, cuando se alcanzaron los 292 casos, según datos recopilados por la Fundación Amigó a partir de las memorias de la Fiscalía de Menores. En el conjunto de España, los procedimientos incoados por este delito sumaron 4.038 expedientes, un 10,7% menos que en 2024. A pesar de constituir la cifra más baja de los últimos años, la entidad subraya que los datos oficiales muestran solo la punta del iceberg, estimando que únicamente se denuncian entre el 10% y el 15% de las situaciones reales.

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El informe constata notables diferencias entre comunidades autónomas, situando a la Comunidad de Madrid a la cabeza del mapa nacional con 1.036 expedientes, seguida de Andalucía (831) y la Comunidad Valenciana (655), mientras que Galicia se ubica en la octava posición. Desde el Proyecto Conviviendo de la Fundación Amigó, la psicóloga Cristina Vaquero pide interpretar la bajada con cautela al mantener una base constante preocupante. Asimismo, la organización alerta de un incremento de los conflictos domésticos asociados al uso abusivo de las nuevas tecnologías y a las dificultades de los progenitores para fijar límites al acceso a las pantallas.

El análisis de las dinámicas familiares muestra que las madres continúan siendo las principales víctimas de esta tipología delictiva. Los expertos señalan que no existe un perfil único del menor agresor, aunque suelen coincidir rasgos de impulsividad, baja tolerancia a la frustración, dificultades de regulación emocional y un paulatino deterioro del rendimiento escolar. Durante el último año, el Proyecto Conviviendo atendió a cerca de 1.000 personas procedentes de 350 familias en sus sedes —entre las que figuran A Coruña, Vigo y Lugo—, con previsiones de extender próximamente sus recursos especializados a la provincia de Ourense.