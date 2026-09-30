El absentismo laboral en Galicia supera en un punto la media estatal

Galicia registró en el segundo trimestre de 2026 una tasa de absentismo laboral del 8,2% de las horas pactadas, un punto por encima de la media estatal, situada en el 7,2%, según Randstad Research. La comunidad ocupó el quinto puesto nacional. Solo la superaron Canarias y Asturias, con un 9% cada una; el País Vasco, con un 8,7%, y Cantabria, con un 8,5%. El absentismo por incapacidad temporal alcanzó en Galicia el 6,5%, frente al 5,6% estatal.

Por sectores, la industria gallega presentó la tasa más elevada, con un 9,6%, tras aumentar ocho décimas en un año. Le siguieron los servicios, con un 8%, y la construcción, con un 5,9%. En el conjunto de España, Randstad Research señaló que las actividades con mayor absentismo fueron la industria y los servicios, mientras que la construcción registró niveles inferiores.

Por sectores, la industria gallega presentó la tasa más elevada, con un 9,6%, tras aumentar ocho décimas en un año

En cuanto al empleo, la ocupación estatal aumentó en 486.000 personas durante el segundo trimestre, hasta 22,78 millones, con un crecimiento interanual del 2,29%. El avance se concentró especialmente en las comunidades más turísticas, como Cataluña, Madrid, Baleares y Andalucía. Galicia, junto con Canarias, no creó empleo en el trimestre, aunque el empleo gallego aumentó interanualmente.

La tasa de paro de Galicia se situó en el 7,94%, frente al 9,87% nacional, según la EPA. El INE calcula los costes laborales mediante una encuesta trimestral a 28.500 establecimientos. El absentismo se obtiene relacionando las horas no trabajadas por ausencias con las horas pactadas, no contando personas.

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Plan gallego

La Xunta aprobó esta semana el Plan Integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, dotado con 45 millones de euros y formado por 37 medidas. El programa, acordado con UGT-Galicia y la Confederación de Empresarios de Galicia en el marco del diálogo social, se articula en torno a la prevención, la agilización de los trámites sanitarios y la corresponsabilidad de trabajadores y empresas. Entre las actuaciones previstas figuran el refuerzo del Issga, ayudas para equipamiento ergonómico, atención psicológica y musculoesquelética, apoyo a las empresas para contratar sustitutos y un mecanismo piloto de acompañamiento a la reincorporación. También se creará una figura de coordinador de reincorporación, que facilitará la relación entre trabajador, empresa y servicio de prevención sin acceder a la historia clínica ni interferir en las decisiones médicas. El plan contempla además 18 nuevos profesionales para reforzar la inspección médica y medidas ante la carga administrativa.