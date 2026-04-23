Galicia, una de las tres comunidades sin autorizaciones a construcción de proyectos renovables

Las administraciones públicas otorgaron autorizaciones de construcción a 102 proyectos de energías renovables a lo largo del primer trimestre de este año, con una potencia prevista de 1.272,7 megavatios (MW), según el informe trimestral Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines de todas las comunidades autónomas. Cantabria, Galicia y La Rioja fueron las únicas autonomías que no han otorgado autorizaciones de construcción en el primer tramo de año.

Por tipo de generación, el 97,6% de la nueva potencia autorizada durante estos tres meses fue de energía solar fotovoltaica, con 1.242,1 MW, muy por encima de la eólica, que sumó 30,6 MW, equivalentes al 2,4% del total.

En lo que respecta a los territorios, el liderazgo en este trimestre correspondió a Andalucía, con 632 MW autorizados, seguido de Aragón, con 163,5 MW; Murcia, con 115 MW; la Comunidad Valenciana, con 106,8 MW; y Castilla y León, con 102,3 MW.

A pesar de estas cifras, el director de Opina 360, Juan Francisco Caro, señaló que el arranque de 2026 "confirma la tendencia de ralentización en la aprobación de proyectos", ya que el volumen autorizado para construcción ha caído a menos de la mitad que en el mismo trimestre del año anterior y se da la circunstancia de que se han desestimado casi 500 megavatios más que los permitidos para implantar. "Todo ello anticipa que el ritmo de incorporación de renovables al sistema eléctrico va a disminuir notablemente en los próximos años", dijo.

1.756 MW rechazados

A este respecto, las administraciones rechazaron 84 proyectos de generación de energías renovables que, en conjunto, sumaban 1.756 MW de potencia. De estos, 46 correspondían a instalaciones eólicas (873,2 MW) y 38 a parques fotovoltaicos (882,8 MW).

Según el estudio, los principales motivos de desestimación fueron los informes ambientales desfavorables, que motivaron el rechazo de 47 proyectos (660,6 MW) y la desestimación por desistimiento del promotor, que afectó a 13 proyectos (408 MW). Además, doce proyectos fueron descartados por incumplir requisitos urbanísticos, ocho por incompatibilidad y cuatro por caducidad de los permisos.

Por comunidades, Galicia fue la más afectada por las desestimaciones, con 336,4 MW rechazados -todos de energía eólica-, seguida de Castilla-La Mancha, con 300,9 MW, y Navarra, con 211 MW. Por otra parte, un total de 105 proyectos de energías renovables han entrado en fase de información pública, con una capacidad de generación conjunta de 2.469,8 MW, de los cuales el 67,8% corresponde a instalaciones fotovoltaicas (1.674,5 MW) y el 32,2% a parques eólicos (795,3 MW).

Este volumen representa un incremento de 321,7 MW respecto al trimestre anterior, pero una reducción de 1.353,2 MW frente al mismo periodo de 2025. De entre ellos, 13 proyectos solicitan solamente el permiso previo, mientras que el resto (92) han pedido también la autorización de construcción y, en algunos casos, la declaración de impacto ambiental y/o el reconocimiento de utilidad pública.

Almacenamiento

Al margen de los proyectos de generación, 15 plantas de almacenamiento obtuvieron la autorización de construcción en el primer tramo del año, con una potencia total de 239,6 MW, de las cuales 237 MW corresponden a 14 parques de baterías en solitario o vinculados a plantas de generación ya existentes y 2,6 MW, a una hibridación con una nueva instalación de fotovoltaica.

En una fase más temprana se encuentran 96 proyectos de almacenamiento que se han iniciado el trámite de exposición pública durante el primer trimestre, con una potencia instalada conjunta de 2.121,5 MW. Desde el punto de vista territorial, Andalucía fue la comunidad autónoma con más potencia (630 MW), seguida de la Comunidad Valenciana (314,5 MW) y Extremadura (222,2).