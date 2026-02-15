Los gallegos, entre los que más tiempo están de baja laboral

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destacó que en 2024 las mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes se registraron en la Comunidad Foral de Navarra (52,2 casos por cada 1.000 afiliaciones), Cataluña (49,1) y el País Vasco (42,6), mientras que Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias presentan las mayores duraciones medias de bajas, con 88,6, 82,8 y 73,3 días respectivamente. A nivel nacional, la incidencia media fue de 33,9 casos por cada 1.000 afiliados, frente a los 21,4 de 2017, y los episodios de contingencias comunes pasaron de 4,7 millones a casi 8,6 millones.

Las comunidades con mayor crecimiento acumulado son Canarias (71,4%) y Cantabria (66,6%), mientras que Navarra y Aragón registran los menores aumentos, con 40,8% y 41,8%. Cataluña (2,22 millones), la Comunidad de Madrid (1,52 millones) y Andalucía (1,08 millones) concentran el mayor número de episodios.

Respecto a la duración de las bajas, AIReF subraya que Extremadura, Galicia y Asturias superan la media nacional de 45,9 días, mientras que Navarra y Aragón registran duraciones inferiores (31,3 y 48,4 días), aunque con incrementos superiores al promedio. Otras comunidades con duración superior a la media, pero incrementos más moderados, son Castilla y León (61,8 días), Comunidad Valenciana (61,5) y Cantabria (56,9). La AIReF destaca que estos datos reflejan una tendencia de aumento de la duración de las bajas que puede tener un impacto directo en la productividad y en la sostenibilidad del sistema de seguridad social, por lo que es necesario un seguimiento continuo.

Ante estos datos, el organismo propone “desarrollar un sistema de información integrado, reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social para mejorar la supervisión, mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria, promover una mayor implicación de las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y la mejora de la salud laboral y abordar la evaluación de las listas de espera”. También recomienda priorizar la formación y concienciación sobre absentismo para empleadores y trabajadores, así como fomentar políticas preventivas.

La AIReF abogó por que, si el INSS detecta indicios de posible absentismo, se active “un sistema de alerta temprana y acuda a la inspección con el médico de familia, el trabajador y la empresa”, e instó a valorar el efecto del automatismo en las bajas electrónicas, señalando que este cambio provocó en Alemania un aumento de los casos, por lo que se sugiere monitorizar sus efectos en España y ajustar protocolos para asegurar un equilibrio entre eficiencia administrativa y protección de los trabajadores.