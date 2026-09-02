Esta ginebra gallega "premium" es la más vendida en China: prevé doblar su presencia en 2030

Nordés gin, la ginebra premium de origen gallego, se ha consolidado en 2025 como la marca líder de su categoría en China, según los datos del último ejercicio publicados por IWSR (International Wines and Spirits Record).

En concreto, los datos revelan que la marca española, que desembarcó en China en 2016, ha multiplicado su volumen por 100 desde su llegada al país asiático hace una década. Este crecimiento exponencial afianza firmemente su posición en uno de los mercados de destilados más competitivos y exigentes del mundo, según informa la compañía.

A nivel global, Nordés gin continúa reforzando su presencia entre las ginebras premium de mayor consumo. En 2025 ascendió un puesto respecto al año anterior, situándose como la 15ª ginebra más vendida del mundo en las categorías premium, super premium y ultra premium, según IWSR.

La estrategia de expansión de Nordés gin se ha adaptado a la profunda transformación que ha experimentado China en los últimos años. Aunque la categoría de ginebra premium sigue siendo relativamente pequeña y está en una fase inicial de desarrollo, su crecimiento se ha visto impulsado por el auge de la coctelería en grandes ciudades como Shanghái, Pekín o Shenzhen.

Además, en paralelo, una nueva generación de consumidores urbanos, de entre 25 y 40 años, ha desplazado progresivamente sus hábitos de consumo desde los tradicionales KTV hacia coctelerías de autor y establecimientos especializados.

En este contexto actual, Nordés gin apuesta por reforzar su presencia tanto en el canal físico —a través de coctelerías, bares y clubes— como en el entorno digital y el ecommerce, trabajando estrechamente con sus distribuidores para consolidar su posicionamiento y aumentar el conocimiento de la marca entre los consumidores.

Previsión de doblar presencia en 2030 e impulsar la expansión internacional

De esta forma, en un contexto marcado por un consumo contenido y por el renovado impulso comercial de las grandes marcas internacionales, la marca de ginebra española ha estrechado su colaboración con los distribuidores locales a través de acuerdos de volumen. Así, la marca asegura una amplia presencia en el mercado, priorizando la capilaridad y la disponibilidad del producto en todo el país.

Tras alcanzar el liderazgo en la categoría, el objetivo a corto plazo de Nordés gin es consolidar este crecimiento y mantener el liderazgo en el segmento de ginebra premium en China.

Así, la firma se marca como próximo objetivo en el mercado chino el doblar su presencia en 2030, para lo que será clave ampliar la presencia de la marca más allá de las coctelerías de autor e incrementar su distribución en canales de mayor volumen, como clubes, bares y otros establecimientos de consumo.

En los próximos años, Nordés también impulsará su expansión internacional, ya que centrará su estrategia en acelerar su crecimiento en Italia y Portugal, así como en continuar su expansión por Estados Unidos. Además, paralelamente, la marca apostará por entrar con fuerza en mercados asiáticos con gran potencial para la ginebra premium como Tailandia y Singapur.