Las mejores hamburguesas de Ourense: cinco locales imprescindibles para disfrutar este verano

Ternera gallega y pura creatividad en estos cinco locales de la provincia de Ourense indispensables donde comer las mejores hamburguesas.

El verano en Ourense se disfruta entre pozas, terrazas y sin prisas, por lo que la comida rápida se sustituye por hamburguesas de calidad, de bocados irresistibles para todos los gustos, combinando la tradición del producto local y una carne excelente con propuestas de lo más creativas.

Sabor “millonario”: A Doblada cuenta con hamburguesas de carne de A Peroxa, bacon, queso, jamón york y lechuga. | La Región

Comenzamos la ruta en la capital, concretamente en la calle Alejandro Pedrosa, del barrio de A Ponte, donde se ubica la icónica cafetería A Doblada. Este clásico destaca por sus famosas hamburguesas "millonarias", elaboradas con carne gallega, receta tradicional (con una amplia variedad de combinaciones de ingredientes) y acompañadas de un divertido reclamo: sus promociones de fin de semana, que regalan un boleto de la Primitiva con cada pedido.

Todo está mejor en su punto: Auriga destaca por la perfecta cocción y preparación de cada producto. | La Región

Sin salir de la ciudad, nos desplazamos hasta la zona de O Polvorín para descubrir Gastrobar Auriga, en la rúa Amado Carballo. Este local revoluciona el concepto clásico al servir sus carnes de primera calidad envueltas en un original y tierno pan Naan artesano, aportando un toque moderno y cosmopolita ideal para las noches de verano.

Sabores únicos: Novo América es un referente en la elaboración de hamburguesas en Celanova. | La Región

Ponemos rumbo a la provincia y hacemos parada en Celanova para visitar Novo América. A un paso de la villa, combina la tradición de la cocina gallega con una variada propuesta de picoteo donde destacan sus hamburguesas rústicas, preparadas con ingredientes de cercanía y perfectas tras una jornada cultural por el monasterio.

El tamaño sí importa: A Parra cuenta con hamburguesas caseras de gran tamaño para los más exigentes. | La Región

Siguiendo el curso del río, en Francelos (Ribadavia), nos espera el Bar A Parra. Es la parada obligada tras un chapuzón en el río Avia gracias a sus contundentes hamburguesas XXL para los más exigentes, elaboradas con vacuno picado al momento y pan artesanal de panadería local.

Más sabor, mejor experiencia: La Galleguita es una fusión pensada con un pedacito de Italia y otro de Galicia. | La Región

Finalmente, en Castadón (O Pereiro de Aguiar) se encuentra Hamburguesería La Galleguita, cuya propuesta fusión mezcla el producto autóctono con guiños a la gastronomía italiana. Su gran especialidad es la Burger D.O.P., elaborada con auténtico queso de búfala, bacon crujiente y huevo, sin olvidar la aclamada Morriña, bañada en queso San Simón fundido y cebolla caramelizada.