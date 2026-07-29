TERNERA GALLEGA Y CREATIVIDAD
Las mejores hamburguesas de Ourense: cinco locales imprescindibles para disfrutar este verano
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El verano en Ourense se disfruta entre pozas, terrazas y sin prisas, por lo que la comida rápida se sustituye por hamburguesas de calidad, de bocados irresistibles para todos los gustos, combinando la tradición del producto local y una carne excelente con propuestas de lo más creativas.
Comenzamos la ruta en la capital, concretamente en la calle Alejandro Pedrosa, del barrio de A Ponte, donde se ubica la icónica cafetería A Doblada. Este clásico destaca por sus famosas hamburguesas "millonarias", elaboradas con carne gallega, receta tradicional (con una amplia variedad de combinaciones de ingredientes) y acompañadas de un divertido reclamo: sus promociones de fin de semana, que regalan un boleto de la Primitiva con cada pedido.
Sin salir de la ciudad, nos desplazamos hasta la zona de O Polvorín para descubrir Gastrobar Auriga, en la rúa Amado Carballo. Este local revoluciona el concepto clásico al servir sus carnes de primera calidad envueltas en un original y tierno pan Naan artesano, aportando un toque moderno y cosmopolita ideal para las noches de verano.
Ponemos rumbo a la provincia y hacemos parada en Celanova para visitar Novo América. A un paso de la villa, combina la tradición de la cocina gallega con una variada propuesta de picoteo donde destacan sus hamburguesas rústicas, preparadas con ingredientes de cercanía y perfectas tras una jornada cultural por el monasterio.
Siguiendo el curso del río, en Francelos (Ribadavia), nos espera el Bar A Parra. Es la parada obligada tras un chapuzón en el río Avia gracias a sus contundentes hamburguesas XXL para los más exigentes, elaboradas con vacuno picado al momento y pan artesanal de panadería local.
Finalmente, en Castadón (O Pereiro de Aguiar) se encuentra Hamburguesería La Galleguita, cuya propuesta fusión mezcla el producto autóctono con guiños a la gastronomía italiana. Su gran especialidad es la Burger D.O.P., elaborada con auténtico queso de búfala, bacon crujiente y huevo, sin olvidar la aclamada Morriña, bañada en queso San Simón fundido y cebolla caramelizada.
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