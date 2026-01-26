El Gobierno anuncia 19 nuevas plazas judiciales en Galicia en 2026 para reforzar tribunales y audiencias

El Gobierno ha comunicado la creación de 19 plazas judiciales en Galicia durante 2026, dentro de un plan nacional de 500 nuevas unidades destinado a reforzar los tribunales de instancia y audiencias provinciales. De las 19 plazas, 17 se asignarán a tribunales de instancia y dos a las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra, beneficiando a ciudades como Ferrol, Vigo, Santiago de Compostela, Ourense y Lugo.

Según el Ministerio de Justicia, esta es la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en España, posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que permite crear tribunales de instancia más ágiles y con menor coste que los juzgados tradicionales.

De las 500 nuevas unidades previstas a nivel nacional, 363 se destinarán a tribunales de instancia, 85 a órganos colegiados como audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, y 50 serán plazas de adscripción territorial para ajustar recursos según la carga de trabajo. Las comunidades que recibirán más plazas son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, según criterios de litigiosidad y población, con la distribución oficial recogida en el real decreto en tramitación.