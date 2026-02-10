Gómez Caamaño anuncia una reforma en Atención Primaria

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció ayer, durante su comparecencia a petición propia ante el pleno del Parlamento gallego, que presentarán antes de verano una reforma que actualice el modelo de atención primaria para adaptarlo a las necesidades actuales de asistencia, “teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales”.

El conselleiro detalló que ayer se presentó la medida en Mesa Sectorial, donde el Sergas informó a los sindicatos con representación de la creación de dos grupos de trabajo para hacer efectiva la reforma.

Más concretamente, un grupo de recursos humanos centrado en la ordenación del personal y en su régimen retributivo y otro en el ámbito asistencial, que trabajará para adaptar los tiempos y número de consultas de los médicos a las necesidades de una asistencia “más humanizada y de calidad” y que también abordará programas de prolongación e intersustituciones y trabajará en la promoción de la creación de plazas de técnico de salud o matronas, entre otras.

Refuerzo de la jefatura de servicio

A esto añadió el refuerzo del papel de la jefatura de servicio de los centros de salud y el fortalecimiento de la propia estructura de gestión de la primaria en las áreas sanitarias.

El conselleiro aprovechó para trasladar el cumplimiento de los compromisos alcanzados con los sindicatos en el marco de la convocatoria de huelga de octubre, finalmente desconvocada.

Entre ellos, la progresiva reconversión de las vacantes de la categoría de facultativo especialista de atención primaria en plazas de medicina de familia.

También se abordó una propuesta de voluntariedad para cubrir las guardias en los puntos de atención continuada de forma incentivada. Se reforzará la atención primaria a través de la enfermería especializada, con un concurso específico en enfermería familiar y comunitaria que deberá finalizar este año.

Avanzó que se negociarán incrementos retributivos en la jornada complementaria del personal de urgencias hospitalarias, que también serán de aplicación al personal de los puntos de atención continuada. Para todos ellos, la noche del viernes tendrá consideración de prefestivo.

Por otro lado, recordó que la semana pasada se firmaron los Acordos de Xestión del Sergas que recogen el refuerzo en Primaria.