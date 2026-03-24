Gráfico | Las hipotecas sobre viviendas registran el mejor enero en Galicia en 15 años

La firma de hipotecas constituidas sobre viviendas en Galicia fue de 1.574 en enero de 2026, la mayor cifra en 15 años, ya que hay que remontarse a 2011 para un número superior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes.

Esta cifra supone un incremento del 16,1% en la comunidad gallega en comparación con el mismo mes de 2025, 10 puntos por encima de la media española del 6,3%. El aumento de Galicia es el quinto mayor por autonomías, por detrás de: Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%), Andalucía (+19,22%) y Asturias (16,2%).

En el otro extremo, los peores registros interanuales de comienzo de año son los de Aragón (-20,91), La Rioja (-19,5%), y Canarias (-16,89%). Los préstamos para la constitución de hipotecas sobre viviendas aumentaron hasta los 224,2 millones de euros en Galicia en el primer mes de 2026.

Total de hipotecas

En el global de fincas, las hipotecas realizadas fueron 2.185 en la comunidad, con un con un desembolso de capital de 291,6 millones de euros. De ellas, 2.155 sobre fincas urbanas y 30 sobre rústicas. De las 2.155 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas, el reparto es el siguiente: las citadas 1.574 viviendas, siete en solares y 574 de otro tipo.

Hubo 763 hipotecas con cambios registrales, así como 2.817 canceladas sobre fincas --1.724 de ellas en viviendas--.

Datos estatales

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6,3% en España en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.273 préstamos, su mayor cifra en un mes de enero desde 2011. Con el avance interanual de enero, inferior en más de 10 puntos al experimentado en diciembre del año pasado (+17,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 19 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en enero en el 2,87%, el mismo que en diciembre. Con el dato del primer mes del año se acumulan ya 12 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el arranque del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 8,6% interanual en enero, hasta los 165.677 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 15,4%, hasta superar los 6.672,3 millones de euros.

Un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 33,3%, se constituyó en enero a tipo variable, mientras que el 66,7% lo hicieron a tipo fijo, el porcentaje más alto desde julio de 2025. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,92% para las hipotecas de tipo variable y del 2,84% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 6,4% y el capital prestado avanzó un 2,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda bajó un 4% respecto al mes previo.

El total de fincas hipotecadas sube un 4,1%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en el Estado en enero un 4,1% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 50.350 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 19,4% interanual en el primer mes del año, hasta los 9.957 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 14,7%, con 197.756 euros.

Bajan un 21% las hipotecas que cambian de condiciones

El pasado mes de enero un total de 11.232 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 21,2% inferior a la de igual mes de 2025. Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.253 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 29,2% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 1.485, un 77,6% más que en enero de 2025. Por su parte, en 2.494 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 21,3% menos que igual mes de 2025.

De las 11.232 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de enero, el 73,6% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.