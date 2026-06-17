Herida muy grave una conductora tras chocar frontalmente con un camión en Pontevedra

Una mujer, de 48 años de edad y vecina de Poio, ha resultado herida muy grave este miércoles tras un aparatoso accidente de tráfico. La conductora quedó atrapada en el interior de su vehículo después chocar frontalmente con un camión bañera en la parroquia pontevedresa de Salcedo.

Según han informado fuentes del 112 Galicia y de la Guardia Civil, el accidente se produjo alrededor de las 13.45 horas, en la N-550 (kilómetro 127), a su paso por Pontevedra.

Fue un particular el que dio aviso de lo ocurrido, alertando además de que la conductora del turismo parecía inconsciente. Así, se solicitó ayuda a los bomberos de Pontevedra, a la Guardia Civil de Tráfico, al 061, a la Policía Local y al servicio de mantenimiento de la vía.

Los servicios de emergencia tuvieron que excarcelar a la mujer, que estaba herida. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.