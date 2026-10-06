Huelga total este martes en la educación concertada en Galicia: estas son las principales reivindicaciones
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El profesorado de la educación concertada de Galicia afronta este martes una huelga total para reclamar a la Xunta mejoras salariales, menos carga lectiva y la apertura de negociaciones.
El profesorado de la enseñanza concertada gallega está llamado este martes a una jornada de huelga total convocada por CC.OO., FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG ante lo que los sindicatos consideran una "nula voluntad" de la Xunta para establecer un calendario de negociaciones. La protesta estará acompañada por una manifestación que partirá a las 11:30 horas de la Alameda de Santiago y finalizará ante la Consellería de Educación.
La convocatoria da continuidad a la huelga parcial del pasado 9 de septiembre, coincidiendo con el primer día de clase, cuyo seguimiento fue cifrado por los sindicatos en más del 60%. "No podemos más y las movilizaciones deben continuar", ha afirmado la secretaria federal de FSIE Galicia, Yolanda Benito.
Qué reclama el profesorado de la concertada
Las organizaciones sindicales exigen la convocatoria "inmediata y urgente" de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada y la apertura de negociaciones sobre los asuntos que consideran pendientes.
Entre sus principales demandas figuran el desbloqueo de los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional, incluyendo complementos de coordinación, tutorías, dinamización lingüística y cargos, además de la paga extraordinaria de antigüedad.
También reclaman reducir la carga lectiva, mejorar los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo para incorporar a todo el personal y financiar un complemento autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS).
Los sindicatos recuerdan que la concertada reúne a unos 7.000 profesionales y atiende al 30% del alumnado gallego de etapas no universitarias. Además, avanzan nuevas jornadas de huelga total durante noviembre y diciembre.
Servicios mínimos del 20%
La Consellería de Educación ha fijado los servicios mínimos para este martes. Los centros deberán contar con la dirección o un miembro del equipo directivo y un subalterno, además del 20% del personal docente y del personal complementario. La Xunta justifica este porcentaje por la necesidad de garantizar la protección del alumnado y atender a estudiantes con necesidades específicas, especialmente en los centros de educación especial.
Los sindicatos convocantes, por su parte, han calificado estos servicios mínimos de "abusivos".
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