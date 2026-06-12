Un incendio forestal en Padrón supera ya las 20 hectáreas en una jornada marcada por las altas temperaturas

Columna de humo del incendio forestal activo en Padrón, que ya ha quemado más de 20 hectáreas.

Un incendio forestal permanece activo en el municipio de Padrón (A Coruña) tras iniciarse a las 16:01 horas en la parroquia de Herbón, y ya ha calcinado más de 20 hectáreas, según las primeras estimaciones de la Consellería de Medio Rural.

El fuego, avivado por las altas temperaturas registradas este viernes, se ha propagado hacia la zona de Carcacía, lo que ha obligado a los equipos de extinción a centrar sus esfuerzos en la protección de los núcleos habitados cercanos, sin que por el momento se hayan visto viviendas afectadas.

En las labores de extinción participan un amplio operativo formado por 12 agentes, 13 brigadas, 8 motobombas, una pala, cinco helicópteros y seis aviones, además del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Padrón. También se han registrado intervenciones en la zona de Cambre, donde se declaró otro incendio de menor magnitud.

El fuego ha generado una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la comarca compostelana y municipios limítrofes, como Santiago o Teo, mientras los equipos trabajan para frenar su avance en una zona de difícil acceso.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, ha pedido a la población que evite acercarse al área afectada y que mantenga libres las vías de comunicación para facilitar el trabajo de los medios de emergencia. Entretanto, las causas del incendio permanecen bajo investigación.