El informe que avala la caza del lobo promovido por Galicia obtiene el respaldo de la mayoría de las CCAA
NO NECESITA PROTECCIÓN
Un informe promovido por Galicia --que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar-- y que se debate en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se celebra este lunes, ha obtenido el respaldo de casi todas las CCAA, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
El informe que respalda la caza del lobo había sido presentado por Galicia. Tan solo Euskadi y Castilla-La Mancha se han abstenido en la votación mientras que la portavoz del PP y coordinadora de temas agrícolas, Milagros Marcos, ha indicado que una de las CCAA participantes no ha votado a favor.
En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de este 22 de junio, CCAA y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han valorado dos informes: el promovido por Galicia y el elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías, que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar.
La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats.
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