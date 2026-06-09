Cerca de 1.300 ayudas que suman 850.000 euros para paliar ataques del lobo en Galicia

La Xunta de Galicia ha concedido un total de 1.272 ayudas, dotadas con más de 850.000 euros, para compensar al sector ganadero por los ataques de lobo registrados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

El Diario Oficial de Galicia publica este martes la resolución de estos apoyos, entre los que se encuentran 25 ayudas por un importe superior a 3.000 euros, que suman alrededor de 112.000 euros. Las cuantías otorgadas varían en función de la especie y de la edad de los animales afectados, oscilando entre 41,47 euros y 2.858,57 euros.

Estos apoyos se suman a los destinados a medidas preventivas, como la compra de perros protectores, la adquisición de pastores eléctricos y cercas electrificadas, la instalación de vallas fijas y la contratación de personas cuidadoras del ganado.

En total, durante el periodo 2016-2025, el Gobierno gallego ha destinado cerca de 13,8 millones de euros tanto a la prevención como a la compensación de los daños causados por el lobo.

La siutación del lobo en Ourense

Las ayudas llegan tras unos meses marcados por el aumento de la presencia del lobo en concellos de Ourense como Larouco. A finales de mayo se avistaba un tercer lobo en menos de quince días en esta zona, confirmando que el lobo ibérico había convertido las inmediaciones en su territorio cotidiano .

El incremento de avistamientos visuales en el oriente ourensano coincide con un histórico de actividad en la comarca. A finales del año pasado, Larouco registró varios ataques que se saldaron con la muerte de 21 ovejas, lo que obligó a los propietarios de ganado a mantener encerrados a sus animales para evitar nuevas pérdidas.

Esta presencia también es constante en la comarca de As Frieiras y en los límites con Zamora. En la localidad zamorana de Barjacoba, en el límite con A Mezquita, se notificó recientemente el ataque a un potro. Ganaderos de la zona, como Alexis Fernández (responsable de una explotación equina), constatan que estos acercamientos son cada vez más frecuentes y que los animales se aproximan en busca de crías y ejemplares débiles.

¿Por qué el lobo se deja ver?

La reiteración de estos avistamientos se fundamenta en dos elementos clave del comportamiento actual de los ejemplares en la zona: