Investigan la aparición de un cuerpo sin vida ensangrentado en una calle de Burela
MUERTE JUDICIAL
El hallazgo de un cuerpo sin vida en la rúa Rafael Vior de Burela (Lugo) este domingo activa una investigación coordinada por el juzgado y la Guardia Civil tras confirmar el 061 el fallecimiento, calificado como muerte judicial
La aparición del cuerpo sin vida de una persona en Burela (Lugo) este domingo ha obligado a abrir una investigación al respecto, que está siendo coordinada desde el juzgado y en la que también participa la Guardia Civil.
El 112 Galicia recibió un aviso sobre el asunto en torno a las 08.05 horas, cuando un particular informó de que había visto a una persona en el suelo de la rúa Rafael Vior y indicó que creía que había fallecido. Posteriormente, personal del 061 desplazado hasta el lugar confirmó su muerte.
También fueron informados del suceso la Guardia Civil y la Policía Local de Burela. Según fuentes policiales, el fallecimiento ha recibido la calificación de muerte judicial, por lo que es el juzgado quien coordina la investigación en curso. Los agentes del instituto armado están encargados de la parte policial.
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