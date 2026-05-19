Israel intercepta los diez barcos de la flotilla que seguían rumbo a Gaza: Una activista gallega entre la tripulación

La activista Sandra Garrido (en el centro), junto al resto de integrantes de la delegación gallega de la Global Summud Flotilla.

La Global Sumud Flotilla ha denunciado que Israel ha realizado un "nuevo ataque ilegal" al interceptar los diez barcos que mantenían su rumbo hacia Gaza. Entre las personas "secuestradas", según ha confirmado la delegación de Galicia, se encuentra la activista gallega Sandra Garrido.

En un comunicado, la delegación gallega de la Global Sumud ha explicado que los retenidos serán trasladados a un puerto israelí. Esta maniobra se produjo al mediodía de este martes, afectando a las últimas embarcaciones que seguían navegando tras las interceptaciones previas.

Perfil de los activistas gallegos

En la tripulación del barco Cabo Blanco viajaba Garrido, abogada y directora de asuntos internacionales de la Fundación Terrum. Con este suceso, ya son siete los activistas gallegos que la organización considera "secuestrados por la armada de Israel".

La lista de ciudadanos gallegos afectados incluye a Alberte Pagán Vázquez, Ana Fuentes Rey, Andrea Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Duarte Ferrín Iglesias y Xurxo Porritt Lueiro, quienes se suman a la ya mencionada Sandra Garrido en esta compleja situación diplomática.