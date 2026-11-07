Italia muestra a Galicia sus modelos I+D+i sanitarios

La delegación de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde en un encuentro en la Fondazione IRET de Bolonia.

La Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), coordinadora del proyecto europeo Hercules, participó los días 3 y 4 de noviembre en una visita de estudio a la región italiana de Emilia-Romaña, para conocer los modelos y soluciones de I+D+i sanitarios.

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Tal y como trasladó la Xunta en una nota de prensa en la jornada de ayer, el encuentro permitió a la delegación abordar en profundidad diversas prácticas regionales de innovación sanitaria y analizar su posible aplicación en distintos contextos.

Según relataron, la primera jornada se desarrolló en Bolonia, en el Policlinico Sant’Orsola. Allí, los participantes pudieron conocer el enfoque de diseño participativo de servicios centrado en las personas, así como experiencias relacionadas con la acogida y la accesibilidad, la mejora de los tiempos de espera en hematología y la recuperación de espacios exteriores.

También se abordaron iniciativas de sostenibilidad medioambiental y el Plan de Equidad Corporativa 2026-2028. En el turno de la tarde, en el Palazzo Sanità, la sesión se centró en la identificación y evaluación de dispositivos médicos innovadores.

De seguido, la segunda jornada comenzó en el Tecnopolo Ozzano-Fondazione IRET, donde se presentó Clust-ER Health y su modelo de colaboración entre entidades públicas y privadas para fomentar la innovación.

Finalmente, la visita concluyó en el Irccs IRST, en Meldola, con el análisis de una experiencia de contratación mediante asociación para adquirir un producto que todavía no está disponible en el mercado.

Este intercambio de conocimientos ha permitido, según trasladó ayer la Xunta en su nota de prensa, para reflexionar sobre las condiciones necesarias para trasladar iniciativas similares a otras regiones y adaptarlas a las características de cada sistema sanitario. La delegación gallega estuvo encabezada por el director del Área de Desarrollo e Innovación Sanitaria de la ACIS, José María Romero, la directora de Planificación y Promoción de la Investigación, Pilar Morgade, y la jefa del Servicio del Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Avalia-t), María José Faraldo.