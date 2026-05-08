Lores optará a revalidar la alcaldía de Pontevedra

El BNG presentó oficialmente la candidatura de Miguel Anxo Fernández Lores para optar a la reelección como alcalde de Pontevedra en las elecciones municipales de 2027. El actual regidor, que acumula cerca de tres décadas al frente del Ayuntamiento, compareció acompañado por la responsable local de la formación nacionalista, Sabela Bará, quien destacó que su designación fue aprobada “por unanimidad y aclamación” por la asamblea local del partido.

Miguel Anxo Fernández Lores lleva al frente de la Alcaldía de Pontevedra desde 1999, por lo que en mayo de 2026 acumula 27 años como alcalde. En cuanto a candidaturas municipales del BNG, la de 2027 será la octava consecutiva como cabeza de lista nacionalista en Pontevedra. Durante el acto, Bará definió a Fernández Lores como “el orgullo de un proyecto colectivo” y puso en valor el modelo de ciudad impulsado por el BNG en los últimos años, especialmente en ámbitos como la movilidad urbana, la sostenibilidad y la recuperación de espacios públicos. Por su parte, el alcalde agradeció el respaldo de la militancia y aseguró asumir esta nueva candidatura “con toda la responsabilidad”. Recordó además que siempre condicionó su continuidad al apoyo de las bases del partido.