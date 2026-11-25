La nueva estación intermodal de Lugo comenzó a funcionar este martes con la entrada de los primeros viajeros en sus instalaciones, situadas en la Rúa Alta-Plaza Conde de Fontao, a escasos metros de la antigua terminal. La infraestructura abrió sin acto inaugural, al coincidir su puesta en servicio con la campaña electoral de los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

La actuación, ejecutada por Adif y desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Lugo, ha supuesto una inversión superior a los 49 millones de euros. El proyecto incluye un nuevo edificio de viajeros de dos plantas, la renovación de vías y andenes, un paso inferior de uso mixto y una pasarela peatonal que conecta la terminal ferroviaria con la estación de autobuses.

El nuevo edificio presenta una estructura mixta de hormigón armado y metal, revestida exteriormente de piedra natural. La pasarela facilita el tránsito entre ambos medios de transporte y comunica también con el aparcamiento. Por su parte, el paso inferior permite acceder al andén central y conectar el centro urbano con el barrio de Sagrado Corazón.

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Las obras han incluido la instalación de marquesinas, la renovación de pavimentos y accesos, nuevas canalizaciones y sistemas de información para los usuarios, además de la urbanización del entorno ferroviario a ambos lados de las vías.

La apertura culmina una actuación que atravesó distintas etapas y gobiernos y que permaneció paralizada durante años antes de ser recuperada. Sin embargo, todavía quedan intervenciones pendientes para completar la integración de la estación en la ciudad. Entre ellas figura el denominado paso de ciudad, que prevé instalar ascensores y rampas para mejorar la conexión con la Ronda da Muralla y facilitar los desplazamientos peatonales desde los barrios de A Gándara y Paradai.

La entrada en servicio de las instalaciones reabre también el debate sobre la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias de la provincia. Entre las principales demandas figuran el aumento de las frecuencias, de viajes y de trenes, unos horarios más competitivos y la reducción de los tiempos de viaje, especialmente en las conexiones con Madrid, A Coruña, Ourense y el resto de Galicia.

La modernización de las líneas Lugo-A Coruña y Lugo-Ourense constituye otra de las actuaciones pendientes para mejorar el servicio. También continúa sin resolverse la reivindicación histórica de una conexión ferroviaria directa con Santiago. La nueva frecuencia de primera hora que permite viajar desde Lugo a Madrid representa uno de los avances recientes, mientras el incremento de viajeros refuerza la presión para ampliar la escasa oferta ferroviaria en la provincia.