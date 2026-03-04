El seguimiento de la huelga de médicos baja en Ourense

El área sanitaria de Ourense registra uno de los apoyos más bajos de toda Galicia en el segundo día de la huelga de atención primaria, según los datos de la Consellería de Sanidade. Mientras el seguimiento general de la comunidad sobrepasó ayer el 6%, según datos de la Xunta, medio punto más que en el primer día de movilizaciones, en el caso de Ourense se quedó en un 1,78% en el turno de mañana -el más bajo de Galicia- y en un 2,94% por la tarde, lo que contrasta radicalmente con el caso del área sanitaria de Vigo donde se alcanzó un apoyo cercano al 13%.

Así a todo, los centros de salud de la ciudad se encontraron más vacíos de lo normal -difiriendo de las grandes colas del lunes- por la incertidumbre de los pacientes sobre poder recibir su consulta o no. En total, la Xunta cifró en 5.519 las citas perdidas por esta situación en toda la comunidad solo en el primer día de la huelga.

Ante esta situación de parón, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzó que mantendrá una reunión con el sindicato O’Mega, promotor de la huelga. “Para chegar a un acordo, fai falta que as dúas partes tenten chegar a el”, resaltó Caamaño, que no especifico una fecha concreta para el encuentro.

Desde el sindicato han mostrado su predisposicón a negociar. “Esperamos que se cumpla lo que ha manifestado el conselleiro, estamos a la espera de esa llamada”, manifestó el presidente de O’Mega, Manuel Rodríguez.

Rodríguez, por su parte, aseguró que el seguimiento apenas varió este segundo día de huelga -un 50% en la provincia- e insistió en la problemática de falta de médicos en atención, ahogamiento del personal existente y precariedad profesional, por falta de especialistas. “Hay centros de salud que tendrían que tener diez médicos, pero ya solo tienen ocho o siete porque los otros están ausentes, o se han jubilado y no han sido cubiertos”, reclamó.