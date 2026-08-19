El mercado laboral acusa el envejecimiento de la población

España perderá cerca de 1,8 millones de personas de entre 16 y 64 años entre 2030 y 2050, hasta situarse en torno a 31,6 millones, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 4,8 millones, hasta los 16,3 millones, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas en el análisis “Inclusión y Empleo ante el reto demográfico” de la Fundación Adecco.

En el caso de Galicia, informó de que perderá 125.280 personas en edad laboral, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 127.958 personas.

En el caso de Galicia, informó de que perderá 125.280 personas en edad laboral

En contreto, según los datos del estudio, la población entre 16 y 64 años en Galicia descenderá desde 1.677.443 personas en 2026 hasta 1.548.539 en 2040. Entre 2030 y 2040, la reducción será de 125.280 personas (-7%).

En paralelo, la población mayor de 64 años aumentará desde aproximadamente 784.319 personas en 2030 hasta 912.278 en 2040, un crecimiento del 16%.

Conjunto estatal

En el conjunto estatal, la población en edad laboral alcanzará su máximo en 2033, con unos 33,7 millones de personas, y posteriormente iniciará un descenso. La Fundación Adecco advirtió de que esta transformación supondrá una menor disponibilidad de profesionales, mayores dificultades para cubrir vacantes y un riesgo creciente de pérdida de conocimiento y experiencia a medida que se jubilen las generaciones más numerosas.

La reducción de la población en edad laboral se explica, en gran medida, por el tránsito hacia la jubilación de las generaciones numerosas nacidas desde la segunda mitad de los años sesenta y durante los setenta, mientras que las generaciones que se incorporen a los 16 años serán menos numerosas debido a la baja natalidad.

Herramienta imprescindible

En este escenario, la Fundación Adecco consideró que la inclusión será una herramienta imprescindible para responder al déficit de profesionales y reducir la desigualdad. Reclamó reforzar la empleabilidad mediante orientación, formación, acompañamiento, accesibilidad, conciliación y adaptación de puestos, además de combatir los prejuicios y la discriminación que afectan a colectivos como las personas con discapacidad, cuya tasa de actividad se sitúa en el 35,4%, las mujeres en riesgo de exclusión social y los desempleados de larga duración.

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Asimismo, destacó el peso que mantendrá el talento sénior. Las personas de 50 a 64 años representarán el 35,2% de la población en edad laboral en 2030 y el 32,7% en 2050, y seguirán siendo más numerosas que las de 20 a 34 años durante todo el periodo proyectado. La entidad considera fundamental combatir el edadismo, actualizar las competencias y facilitar que quienes quieran y puedan seguir trabajando encuentren oportunidades reales.