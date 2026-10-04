Muere en los calabozos de la Guardia Civil de A Coruña un detenido en una operación antidroga

Un hombre ha muerto este sábado mientras permanecía detenido en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, después de sufrir una indisposición, según han informado fuentes de la Benemérita.

El fallecido había sido arrestado el viernes en un operativo contra el tráfico de estupefacientes desarrollado en el municipio coruñés de Noia. Cuando el detenido comenzó a encontrarse mal, se dio aviso a Urgencias Sanitarias 061, que movilizó hasta las dependencias policiales una ambulancia medicalizada.

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Pese a la intervención del personal sanitario, no fue posible salvar su vida y se certificó su fallecimiento.

Al producirse la muerte mientras el hombre se encontraba bajo custodia policial, se ha abierto una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.