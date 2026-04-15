Muere Carlos López Ramón y Cajal, referente de la ginecología en Vigo

Carlos López Ramón y Cajal, en una conferencia pronunciada en el Colegio de Médicos en octubre de 2024.

La sanidad viguesa se encuentra de luto tras el fallecimiento de Carlos López, quien fue durante dos décadas jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del área sanitaria de Vigo. El médico ha muerto a los 65 años tras no poder superar un cáncer, dejando tras de sí una extensa trayectoria profesional marcada por la innovación, la investigación y la divulgación científica.

López era una figura muy reconocida en el ámbito sanitario gallego y estatal, tanto por su labor asistencial como por su papel como impulsor de técnicas pioneras en su especialidad. De hecho, fue el primer médico en realizar una intervención intraútero en España, un hito que lo situó como referente en el avance de la medicina fetal en el país.

Su carrera estuvo profundamente ligada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y a la evolución de la ginecología moderna en Galicia. Compañeros y profesionales del sector destacan su carácter innovador, su compromiso con los pacientes y su constante búsqueda de nuevas técnicas para mejorar los resultados clínicos en intervenciones complejas.

Además de su faceta como clínico, Carlos López desarrolló una intensa actividad como investigador y divulgador, participando en numerosos proyectos científicos y colaboraciones académicas. También cultivó su interés por la escritura, llegando a publicar varias novelas en las que combinaba la medicina, la historia y la reflexión humanista.

Especialmente relevante fue su trabajo en torno a la figura del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. López no solo reivindicó el legado científico del neurocientífico aragonés, sino que también profundizó en su dimensión humana y biográfica, llegando incluso a defender la necesidad de llevar su vida al cine para acercar su historia a un público más amplio.

Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar en el ámbito sanitario, donde se le recuerda como un profesional brillante, innovador y profundamente comprometido con el avance de la medicina.