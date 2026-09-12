Muere un hombre tras salirse de la vía e impactar su coche contra un árbol en Castro de Rei

El vehículo incrustado en el árbol tras el accidente donde un hombre perdió la vida en la N-640.

Un hombre ha muerto tras impactar con su vehículo contra un árbol después de salirse de la vía en la N-640, en Ludrio, a su paso por Castro de Rei.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 13.30 horas de este sábado, en el kilómetro 75 de dicha vía y el hombre era el único ocupante del vehículo.

Los efectivos de emergencias que se desplazaron al punto confirmaron que solo había una persona implicada, un hombre que perdió la vida y tuvo que ser excarcelado por los bomberos. En el operativo participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilalba y los servicios de mantenimiento de la carretera.