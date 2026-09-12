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Muere un hombre tras salirse de la vía e impactar su coche contra un árbol en Castro de Rei

N-640

La víctima viajaba solo en el vehículo en el momento del accidente. El cuerpo tuvo que ser excarcelado por los bomberos tras el impacto con el árbol

El vehículo incrustado en el árbol tras el accidente donde un hombre perdió la vida en la N-640.
El vehículo incrustado en el árbol tras el accidente donde un hombre perdió la vida en la N-640. | TVGA

Un hombre ha muerto tras impactar con su vehículo contra un árbol después de salirse de la vía en la N-640, en Ludrio, a su paso por Castro de Rei.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 13.30 horas de este sábado, en el kilómetro 75 de dicha vía y el hombre era el único ocupante del vehículo.

Los efectivos de emergencias que se desplazaron al punto confirmaron que solo había una persona implicada, un hombre que perdió la vida y tuvo que ser excarcelado por los bomberos. En el operativo participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilalba y los servicios de mantenimiento de la carretera.

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