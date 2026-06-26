Muere una usuaria de un centro de discapacidad tras una agresión de otra interna en Lugo

Una usuaria de un centro para personas con discapacidad situado en Bóveda (Lugo) ha fallecido en las últimas horas en el hospital tras haber sido agredida por otra interna, según informan fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando presuntamente una de las residentes del centro agredió a otra, lo que obligó a su traslado urgente a un centro hospitalario.

Investigación abierta por presunto homicidio

Inicialmente, el incidente fue catalogado como una agresión entre internas. Sin embargo, tras el fallecimiento de la víctima en el hospital, el caso ha pasado a investigarse como un presunto delito de homicidio.

Las mismas fuentes apuntan a que el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que será la encargada de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la persona investigada ni sobre las posibles causas de la agresión.