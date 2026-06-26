En Portada: De Ourense y Galicia a Venezuela

Una gran réplica emocional atraviesa buena parte del mundo y también este rincón llamado Ourense desde que un doble terremoto devastase Venezuela en la medianoche del jueves, seis de la tarde hora local. Entonces un doble seísmo de magnitudes 7,2 y 7,5, con apenas 39 segundos de diferencia, sacudió buena parte de la república y también nuestras conciencias. El penúltimo balance recoge centenares de muertos y miles de heridos.

Antes, otro terremoto, pero de carácter político, hizo que se exiliasen 8 millones de venezolanos, casi un millón de ellos en la Península Ibérica. Pues bien, no hay un territorio en toda España con mayor densidad de venezolanos que Ourense con cerca del 4% de la población provincial. Es más, el año pasado, en 2025, se produjo un histórico sorpaso migratorio: por primera vez, hay más venezolanos aquí que ourensanos allá: 11.042 almas llaneras aquí frente a 9.248 afiladores allá. Son más de 20.000 familias en vilo y con el corazón en un puño.

La reconstrucción empieza ya en cada uno de nosotros. La primera en dar el paso ha sido la Hermandad Gallega de Venezuela, en Caracas, convertida en Centro de Acopio con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los afectados. Si usted tiene algún tipo de lazo o querencia a orillas del Orinoco y sigue a la entidad en redes sociales, seguramente habrá caído en la cuenta de que la vida puede dar un vuelco en apenas 39 segundos: hace unos días, la Hermandad Gallega anunciaba la celebración del San Xoán con el grupo Lembranzas y este sábado tenía previsto la emisión del partido del Mundial entre España y Uruguay en la pantalla gigante de su pista techada. Hoy se ha reconvertido en un centro de ayuda a las víctimas del seísmo.